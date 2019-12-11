Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu toplandı

Tümer, acile girdiği anda ölü olup olmadığı bilinmeyen Rabia Naz'a 45 dakika canlandırma işlemi yapıldığını, sürenin bu kadar uzun olmasının doktorların küçük bir kız çocuğunu yaşatmak için çaba göstermesinden kaynaklandığını, bu işlem nedeniyle çocuğun vücudunda kanamalar ve lezyonlar oluştuğunu anlattı.

Yüksekten atlama ve trafik kazasında benzer kırıkların oluşabileceğini vurgulayan Tümer, "Omurilik bölgesindeki kırıklar var. Çocuklarda omur ilik kırıkları en fazla trafik kazalarında, ikinci olarak da yüksekten atlamada olur. Çocukluk çağında görünen lumbal kırıklar en çok trafik kazalarında olur. Ayaktaki kırıklar ise trafik kazalarında yüzde 10, yüksekten düşmelerde ise yüzde 3 oranında görülür." diye konuştu.

Topuk kırığının yüksekten düşme, trafik kazası ve ayağın burkulması sonucu meydana gelebileceğine dikkati çeken Tümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olayda kemik kırıklarına bakarak bu bir trafik kazası mı yüksekten düşme mi ayrım yapamıyorum. Ancak adli tıpta yüksekten düşme ve yüksekten atlama farklı terimlerdir. Yüksekten atlama için enerji gerekir. Bu vaka kesinlikle yüksekten düşme değil. Apartmanın yüksekliği 17 metre. Olay yerinin fotoğraflarını gördüm. Düşüş sırasında kat edilen mesafe 6 metre. Serbest düşüş olamaz. Savcı, kendi yaptırdığı adli tahkikatta uzmana tespit ettirmiş. Çuvalla bunu tespit ettirmiş. Enerji gerekir, koşmak gerekir. Yükseklik ve atlama mesafesine ilişkin formüller var. Bunun için belirli bir hıza ulaşılması gerekir. Apartmanın maksimum genişliğini düşünerek hesapladık. 7 metreyi 2,2 saniyede koşması lazım. 70 kilogram ağırlığında 150 santimetre boyunda bir kız çocuğunun, tuğlaların bulunduğu ve üzerine uzatılan kiremitle büyütülen engeli de aşarak bu hızda koşması lazım. Bunun hayatın doğal akışına aykırı olduğu görüşüne vardık. Yüksekten düşme kesinlikle olamaz. Rabia Naz'ın ölüm nedeni trafik kazası veya yüksekten atlama olabilir."