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Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

23.11.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Öte yandan Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı.

Radar görüntüsü paylaşıldı! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

Saat 16:45 itibarıyla İBB'nin haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaşmış durumda.

İstanbul ve çevresindeki yağış kütlesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radarına da böyle yansıdı.

Yağmurun aralıklar ile bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN YENİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada ise yoğun yağış ve şiddetli lodos nedeniyle gemilerin iskelelere yanaşmasında yavaşlamaların yaşanabildiği belirtilerek, "İzmir Körfezi'nde yaşanan yoğun yağış ve şiddetli lodos nedeniyle gemilerimizin yanaşma ve kalkış manevralarında ve yolcu iniş binişlerinde güvenlik önlemleri gereği yavaşlamalar yaşanmaktadır. Sefer saatlerinde yaşanabilecek anlık gecikmeler nedeniyle göstermiş olduğunuz hoşgörüye teşekkür ederiz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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