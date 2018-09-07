Rafting rehberi olabilmek için azgın sularda mücadele ediyorlar

ERZİNCAN (AA) - YAKUP BAKAR - İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Yeni Anadolu Yıldızları" projesi kapsamında, 30 kişi Karasu Nehri'nin azgın sularında verilen rafting rehberlik derslerine katılıyor.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Üzümlü Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Yeni Anadolu Yıldızları" projesi kapsamında, 30 kursiyer rafting, yamaç paraşütü, dağcılık ve kampçılık dallarında rehber olabilmek için eğitimlere başladı.
Temmuz ayında başlayan proje ile kursiyerlere eğitimlerin ilki olan rafting rehberliği, Türkiye'nin önemli rafting parkurları arasında bulunan Karasu Nehri'nin Üzümlü ilçesinden geçen 47 kilometrelik Sansa deresi parkurunda veriliyor.
Teorik eğitimlerin ardından katılımcılar, eğitmenlerin gözetiminde botlara bindirilip yaşanabilecek olumsuzluklara karşı neler yapabileceklerini uygulamalı öğreniyor.
Alınan güvenlik önlemleri altında Karasu Nehri'nin azgın sularında ters dönen botlara tekrar binmeye çalışan kursiyerler, heyecan dolu anlar yaşarken rafting eğitimi alıyor.
Proje Koordinatörü Üzümlü Spor Kulübü Başkanı Hasan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 30 sporcuya eğitim verdiklerini belirterek kasım ayında projenin sonlanacağını ifade etti.
Keleş, "Şu anda adrenalini yüksek bir nehirde eğitimleri veriyoruz. Burada 4. ve 5. derece rapidler var. Eylül ayındayız ve hala su seviyesi çok güzel. Burada eğitim alan arkadaşlarımız muhtemelen Türkiye'nin hangi nehrine giderse gitsin fevkalade nehir rehberliği yapabileceklerdir ve o kapasiteye ulaştılar." dedi.
Kursiyerlerden Furkan Şimşek ilk defa rafting yaptığını belirterek, "Eğitimleri yeni alıyoruz. Karasu'nun azgın sularında bu eğitimi öğrenmek zor ama bir yandan da çok eğlenceli. Öğrendikten sonra bol bol rafting etkinliklerine katılıp rafting yapmayı düşünüyorum. Bot devrilme anları heyecanlı ve adrenalin doluydu. Biraz su yuttuk ama sıkıntı yok." diye konuştu.
Kursiyer Furkan Yıldız ise aldıkları eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Doğa sporları aksiyon ve gerilim fazla olduğu için eğitim çok önemli. Mesela bizim şu anda düştüğümüzde de eğitimler olmasa, biz iki gün önce gerçek olarak takla atıp 700 metre civarı sürüklendik rapidlerde ve kayalarda. Bizim bu eğitimler olmasa oralardan kurtulmamız biraz zor olur. Tehlikesi var, yalnız rafting zaten tehlikeli bir spor olduğu için ve adrenalinde olduğu için herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu.
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