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Rahat olduğu için tercih ediyoruz ama babet ayakkabılar ayak sağlığını bozuyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 20.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, yazın çok sık tercih edilen babet ayakkabılar için uyarıda bulundu. Konakoğlu, “Babet tarzı ya da düşük topuklu olan ayakkabıların tercih edilmesi ayak-ayakkabı uyumu sağlanamadığı takdirde çeşitli ayak deformitelerine sebep olmaktadır” dedi.

Rahat olduğu için tercih ediyoruz ama babet ayakkabılar ayak sağlığını bozuyor

Ayak problemlerinin, günümüzde sıklıkla karşılaşılan ve bireylerin yürüme, ayakkabı giyme, ayakta durma gibi fonksiyonel aktivitelerini zorlaştıran sorunlar olduğunu ifade eden Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, özellikle düz tabanlık yani ayağın iç kavisinde olması gereken yüksekliğin azalması gibi sık karşımıza çıkan ayak problemlerinin önüne geçmek için uygun ayakkabı seçimi son derece önemli olduğunu söyledi. Konakoğlu, doğru ayakkabı seçimi için önerilerde bulundu.

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'UYGUN OLMAYAN AYAKKABI, AYAĞIN BİYOMEKANİĞİNİ BOZAR'

Ayakkabının, tıpkı ayak gibi, vücut ile zemin arasında bir bağlantı görevi üstlendiğini ve vücuda duyusal girdi sağladığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Gör. Fizyoterapist Gülşah Konakoğlu, “Bu girdilerin kalitesi ise ayak ve bacaklardaki kas aktivasyonunu değiştirip bireyin hem kinematiğini hem de iskelet dizilimini etkilemektedir. Uygun olmayan ayakkabı kullanımı ayak biyomekaniğini bozmaktadır ve halluks valgus, pençe parmak, çekiç parmak, düz tabanlık, akut ya da kronik ayak ağrısı gibi farklı ayak problemlerine yol açmaktadır, bu problemler de hem dinamik hem de statik postural stabiliteyi etkilemektedir” dedi.

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'YÜKSEK TOPUK PARMAK DEFORMİTESİ YAPIYOR'

Yüksek topuklu ayakkabı seçiminin özellikle parmak deformitelerine neden olduğuna vurgu yapan Konakoğlu, “Yaz aylarında çalışma ve uzun yürüyüşlerde rahatlık açısından olumlu olduğu düşünülen babet tarzı ayakkabıların ya da düşük topuklu olan ayakkabıların tercih edilmesi ayak-ayakkabı uyumu sağlanamadığı takdirde çeşitli ayak deformitelerine sebep olmaktadır” diye konuştu.

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Ayak-ayakkabı uygunluğunu ayakkabının uzunluğu, yüksekliği ve genişliği gibi faktörlerin belirleyeceğini ifade eden Konakoğlu, “Örneğin, en uzun parmak ile ayakkabı ucu arasındaki mesafenin 10 ila 20 milimetre arasında olması gerektiği, uygun ayakkabı genişliği için de ayak tarak kemikleri bölgesinde ayakkabı ile ayak arasında ortalama 7 milimetre genişlik farkı olması gerektiği önerilmektedir. Ayakkabının taşıması gereken bu özellikler ile, ayağın korunması, ayak stabilitesinin sağlanması, zeminle olan sürtünmenin arttırılması ve şoku emme fonksiyonları amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

'GENİŞ BURUNLU AYAKKABILAR TERCİH EDİN'

Ayak parmaklarının rahat hareket edebilmesi ve parmakların altında sürtünme olmaması için uygun bir parmak kutusu yüksekliği olan geniş burunlu ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Fizyoterapist Konakoğlu, “Bunun için ayakkabının içinde iken ayak parmaklarınızı hareket ettirip ettiremediğinizi kontrol edebilirsiniz. İçinde parmaklarınızı hareket ettiremediğiniz ayakkabıları tercih etmeyin” dedi.

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Dar ayakkabı giyiminin özellikle halluks valgus denilen baş parmağın dışa doğru deviasyonuna sebep olduğunu belirten Konakoğlu, “Normal bir ayağın pozisyonunda, dar burunlu ayakkabıların içinde uzun süre kalması bağlı olarak olumsuz yönde önemli derecede değişiklikler olmakta ve bu da ayak fizyolojisini etkilemektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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