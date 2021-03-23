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  4. Rahat tavrı 'pes' dedirtti! Alacaklarını tamamlayana kadar devam etmiş

Rahat tavrı 'pes' dedirtti! Alacaklarını tamamlayana kadar devam etmiş

23.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar'da markete müşteri gibi gelerek sepete birçok ürün ekleyen hırsız, alacaklarını tamamladıktan sonra marketten sepetle çıkarak izini kaybettirdi. 'Pes' dedirten hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar Kirazlı Mahallesindeki bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi gelen hırsız, alışveriş sepetlerinden bir tanesini alarak marketi gezmeye başladı. Market içerisinde dolaşan hırsız alışveriş yapıyor gibi raflardaki ürünleri sepete doldurmaya başladı. Raflardan istediği ürünleri sepetine dolduran hırsız daha sonra ise dikkat çekmeyecek bir şekilde sepetle marketten çıkarak kaçtı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızın rahat tavırlarla sepeti doldurup sonrada kaçtığı o anlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın raflardaki ürünleri sepete doldurup, marketten sepetle çıkarak kaçtığı görülüyor.

İHA

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