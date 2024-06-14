19'luk teyzeden yeğene hayat hediyesi! 'Geç kalınsaydı bebek kaybedilirdi'

Eren Aslan doğumdan hemen sonra bir üniversite hastanesinde kuvöze koyuldu. Minik bebek 21 gün yoğun bakımda tedavi gördü, lohusa anne de bu süreci minik kızıyla birlikte hastanede geçirdi. Eren Aslan için nakle giden süreç bir başka üniversite hastanesinin takibinde başladı. Bebeğin büyümesi beklenirken, anne çoğu zamanını hastanede oğluyla geçirmek zorunda kaldı, minik kızına ise büyükanneler baktı. Eren Aslan'ın sağlık durumu iyice bozulmaya başlarken, Admış çifti nakil için hastaneye başvurdu. Eşi kan grubu uymadığı, kendisi de lohusa olduğu için verici olamayan Nazlıcan Admış'ın çaresizliğine, daha hamileyken gönüllü olan teyze Hayat Elbi ilaç oldu.