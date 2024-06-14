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19'luk teyzeden yeğene hayat hediyesi! 'Geç kalınsaydı bebek kaybedilirdi'

14.06.2024 14:56
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İkiziyle daha anne karnındayken karaciğer nakli gerekeceği söylenen 11 aylık Eren Aslan bebeğe, 19 yaşındaki teyzesi Hayat, donör oldu.

İzmir'de ikiz gebeliğinin 28. haftasında Eren Aslan adını verdiği (1) oğlunun safra yollarının olmadığı tespit edilip doğumdan sonra karaciğer nakli gerekeceği söylenen anne Nazlıcan (30), baba Uğur Admış'ın (32) imdadına “anne yarısı” teyze Hayat Elbi (19) yetişti. Teyze Hayat, nakilden 15 gün sonra bir yaşına basan yeğenine “hayat hediyesi” verirken, Prof. Dr. Murat Kılıç, “Eren Aslan bebeği son dönem karaciğer yetmezliğinde Teyzesinin dokusu tuttu, şimdi ikisi de çok iyi” dedi.Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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19'LUK TEYZEDEN YEĞENE HAYAT HEDİYESİ

SORUN ANNE KARNINDAYKEN BELLİ OLMUŞTU

SORUN ANNE KARNINDAYKEN BELLİ OLMUŞTU

İzmir'de oturan Nazlıcan Admış, eşi Uğur Admış'a (32) bebek müjdesini verdiğinde büyük sevinç yaşamış, ikiz gebelik olduğunu öğrendiklerinde mutlulukları katlanmıştı. Ancak gebeliğin 28. haftasında yapılan rutin muayenede ikizlerden erkek bebeğin safra yollarında sorun olduğu belirlendi. Bu sorunun bebeği doğduktan sonra karaciğer nakline götüreceği söylendi. Nazlıcan Admış, 5 Haziran 2023'de oğlu Eren Aslan ile kızı Güneş ela'yı kucağına aldı. Ancak daha ilk günden ayrılıklar başladı.

Eren Aslan doğumdan hemen sonra bir üniversite hastanesinde kuvöze koyuldu. Minik bebek 21 gün yoğun bakımda tedavi gördü, lohusa anne de bu süreci minik kızıyla birlikte hastanede geçirdi. Eren Aslan için nakle giden süreç bir başka üniversite hastanesinin takibinde başladı. Bebeğin büyümesi beklenirken, anne çoğu zamanını hastanede oğluyla geçirmek zorunda kaldı, minik kızına ise büyükanneler baktı. Eren Aslan'ın sağlık durumu iyice bozulmaya başlarken, Admış çifti nakil için hastaneye başvurdu. Eşi kan grubu uymadığı, kendisi de lohusa olduğu için verici olamayan Nazlıcan Admış'ın çaresizliğine, daha hamileyken gönüllü olan teyze Hayat Elbi ilaç oldu.

Verici olarak genç teyzenin uygun bulunması üzerine teyze yeğen 21 Mayıs'ta nakil operasyonuna alındı. Acıbadem Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç da; Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat'tan oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakil öncesinde bebeğin son dönem karaciğer yetmezliğinde olduğuna dikkat çekti.

GEÇ KALINSAYDI BEBEK KAYBEDİLİRDİ

GEÇ KALINSAYDI BEBEK KAYBEDİLİRDİ

Taburculuk sonrası ilk kontrole gelen bebek ve teyzenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, hastasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Eren Aslan 11 aylık bebekti ve doğuştan sarılık olup sarılığı geçmeyince biliyer atresi şüphesi dediğimiz bir hastalığı vardı. Biliyer atresi doğuştan saf yollarının olmaması ve buna bağlı kısa zamanda karaciğer sirozu gelişmesiyle sonuçlanan bir hastalık. Ve tek tedavisi de karaciğer nakli. 11 aya kadar çocuk zorlanarak gelmişti.

Ama son hali artık nakil olmazsa devam edemeyecek durumdaydı. Nakil olmazsa birkaç ay içinde kaybedebileceğimiz durumdaydı. Teyzesi de verici olunca 21 Mayıs'ta nakil yaptık. Nakilde iyi sonuçlandı. Vücut organı tuttu. Taburcu ettik, kontrollere geliyor. Hem teyzesi hem bebek sağlıklı.

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Anahtar Kelimeler:
Karaciğer‎ donör karaciğer nakli nakil
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