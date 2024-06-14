Kızını ve torununu vahşice katletmişti... Son görüntüleri ortaya çıktı! Cenazedeki o detay yürekleri yaktı

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak’ta meydana gelen olayda, Osmaniye’den Eskişehir’e gelen Osman Nuri K., 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş’ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

EŞİ YANLARINDA KALIYOR DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Boşanma aşamasındaki eşi Hatice K’nin Eskişehir’e gelerek kızının yanında kalmasından dolayı cinayeti işlediği belirlenen şüpheli, olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahla vücutlarına aldıkları 2’şer kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş’ın cenazeleri, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde otopsi işlemleri tamamlanan Merve Karabaş ve 7 yaşındaki oğlu Ata Alp Karabaş’ın cenazeleri, olayın gerçekleştiği yerdeki evlerine getirilerek yakınlarından helallik alındı. Erenköy Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu Eskişehir Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Anne ve oğlunun cenazesine, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNE OĞUL AYNI TABUTA KONULDU

Uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden anne ve oğlu, cenaze namazı için camiye aynı tabut içinde getirildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Osman Nuri K.’nin silahlı saldırısından sokağın köşesine çöp atmaya gittiği esnada kurtulan Hatice K. gözyaşlarına hakim olamadı.

CAMİ AVLUSUNDAN EVİ GÖZETLEMİŞ

Olayda kızını ve torununu öldüren zanlının bir caminin kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan 2 gün önce geldiği tahmin edilen Osman Nuri K.’nın camide lavaboyu ve gölgelik alanları kullandığı görülüyor.

Olaydan 1 gün önce caminin meydanında bulunan çiçekleri kokladığı görülen şüphelinin elindeki siyah poşet dikkat çekiyor.

Olay günü ise saat 06.40’da camiye gelen Osman Nuri K.’nın yaklaşık 10 dakika kaldığı tuvaletten çıkarak kızının karşı tarafta bulunan evine doğru gittiği kameralara yansıyor.

ARABAYLA GELİP İÇİNDE UYUMUŞ

Şüpheli Osman Nuri K.’nın aracıyla Eskişehir’e geldiği, 2 gün aracın içinde kızının evine yakın bir yerde uyuduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





