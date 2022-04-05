Rahatına düşkün olup şıklığından ödün vermeyenler için rahat ama yataktan kalkmış gibi göstermeyecek öneriler

Her daim güzel görünmek birçok kişinin en çok dikkat ettiği şeylerin başında geliyor. Hoş görünmek içinse çoğu zaman rahat olmayan kıyafetleri tercih etmek zorunda kalabilirsiniz ancak hem rahat hem zarif görünmenizi sağlayacak kıyafetlere sahip olmanız mümkün. Şıklık ve rahatlığı bir arada sunan ürünlere göz atmaya hazır mısınız? Cevabınız "Evet!" ise konforuyla aklınızı başınızdan alacak kıyafetleri gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Rahatlığıyla kendine hayran bırakan Frobukio Tulum

Rahat giyim sevenlerin bayılacağı Frobukio Tulum, şıklık ve konforu bir arada sunuyor. Vintage tarzıyla dikkat çeken ürünü yaz ve bahar aylarında tercih edebilirsiniz. Pamuk ve polyester karışımı kumaştan elde edilen tulum, nefes alan yapısıyla sıcak havalarda serin ve kuru kalmanızı sağlıyor. Hafif yapısıyla gün boyu rahat ettiren ürünü gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Çiçek ve yazı detayları tuluma hoş bir hava katıyor. Tulum, geniş bacak tasarımı sayesinde günlük kullanımda kolay hareket imkânı sağlıyor. Ürünü kahverengi sandalet ve beyaz askılı bir tişört ile kombinleyebilirsiniz.

2. Şık duruşuyla Trendyol Curve Etek

Bahar ve yaz aylarında tercih edebileceğiniz Trendyol Curve Etek, zarif duruşuyla üzerinizde hoş bir görünüm sağlıyor. Yüksek bel tasarıma sahip ürün, bel kısmında bulunan fazlalıklarınızı saklamanıza ve daha ince görünmenize yardımcı oluyor. Leopar desen detayları eteğe hoş bir hava katıyor. Yırtmacı sayesinde yürüyüş sırasında hareketlerinizi kısıtlamıyor. Midi boy etek, regular kalıbıyla gün boyu rahat hissetmenizi sağlıyor. Viskon kumaştan üretilen ürünü uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Yırtmaçlı eteği; beyaz spor ayakkabı, beyaz crop bir tişört ve el çantası ile kombinleyebilirsiniz.

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3. Gün boyu rahat ettiren PANASIAM Tunik

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Hem şık hem rahat bir ürün arıyorsanız PANASIAM Tunik'e göz atmalısınız. Sıfır kol tasarıma sahip ürün, hafif yapısıyla gün boyu konforlu hissetmenizi sağlıyor. Pamuktan elde edilen tunik, yumuşak dokusuyla teninizde hoş bir his uyandırıyor. Nefes alan tasarımıyla yaz ve bahar aylarında serin ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Esnek kumaşı sayesinde üzerinize tam olarak oturuyor. Siyah renk üzerinde yer alan pembe desenler ise tuniğe güzel bir görünüm katıyor. Gündelik hayatta tercih edebileceğiniz ürünü kısa kot şort ve parmak arası terlik ile kombinleyebilirsiniz.

4. Fazlalıklarınızı gizleyen SINOPHANT Tayt

SINOPHANT Tayt'ı ister yaz ister bahar aylarında tercih edebilirsiniz. Yüksek bel tasarıma sahip ürün karın kısmında bulunan fazlalıkları gizlemenize yardımcı oluyor. Bu sayede daha ince bir bel görünümüne sahip olabilirsiniz. Ayrıca kaymaz özelliği sayesinde tayt üzerinize tam olarak oturuyor. Süper yumuşak yapıdaki ürün, gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Nefes alan kumaşıyla teri dışarı atan tayt, kuru ve serin kalmanızı sağlıyor. Esnek yapısı sayesinde yoga, dans ve diğer spor aktivitelerinde rahat hareket edebilirsiniz. Solma ve tüylenme yapmayan ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

5. Crop modele sahip DeFacto Crop Tişört

Rahat giyimden vazgeçmeyip aynı zamanda şık görünmenize yardımcı olacak bir ürün arıyorsanız DeFacto Crop Tişört, düşündüğünüz kıyafet olabilir. %100 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. Nefes alan yapısıyla yaz aylarında kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Geniş tasarımı sayesinde hareket özgürlüğü sunuyor. Bisiklet yaka tasarımı boğaz kısmını rahatsız etmiyor. Tişört üzerindeki yazı detayları ürüne farklı bir hava katıyor. Crop modele sahip tişörtü yüksek bel şort ve açık renk babet ile kullanabilirsiniz.

6. Yaz aylarının vazgeçilmezi Uni-Wert Şort

Uni-Wert Şort, yaklaşan yaz aylarında rahat ve güzel görünmenize yardımcı olabilir. Son dönemlerin gözde modeli yüksek bel tasarıma sahip ürün, %80 pamuktan elde ediliyor. Bu sayede yumuşak dokusuyla gün boyu rahat ettiriyor. Ayrıca hava alan tasarımı sayesinde kuru kalmanızı sağlıyor. Cepler; cüzdan, anahtar ve telefonunuzu yanınızda taşımanız için gereken alanı sunuyor. Püskül detayları şorta hareket katıyor. Kısa boy modeli olan ürünü ister günlük kullanımda ister özel günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Şortu; crop tişört, spor ayakkabı ve el çantasıyla birlikte kombinleyebilirsiniz.

7. İster günlük kullanımda ister özel günlerde tercih edebileceğiniz Enmain Elbise

Yazın canlılığını üzerinize taşıyan Enmain Elbise, zarif görünümüyle hoş bir duruş sergiliyor. Askılı kol modele ve midi etek boyuna sahip elbiseyi yaz aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Elbise, belden oturtmalı tasarımıyla belinizin daha ince görünmesine yardım ediyor. Esnek ve rahat kumaşı gün boyu konforlu kullanım imkânı veriyor. Nefes alan yapısı sayesinde sıcak havalarda serin ve kuru kalmanızı sağlıyor. Çiçek desenleri elbiseye hoş bir hava katıyor. Kolay kolay kırışmayan elbise, ütüye ihtiyaç duymuyor. Çekme ve solma yapmayan elbiseyi uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

8. Yumuşak dokusuyla FUNWAVE Gömlek

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Bahar aylarında kıyafet seçmek bazen zor olabiliyor. Sıcak geçen gün, bir anda serinleyebiliyor. FUNWAVE Gömlek, serin bahar akşamlarında üşümenizi engelliyor ve sizi terletmiyor. Kadife kumaştan elde edilen ürün, yumuşacık dokusuyla kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Ter emici özelliği ve nefes alan yapısıyla sıcak havalarda kuru ve serin kalmanıza yardımcı oluyor. Rahat tasarımı sayesinde gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Gömleğin cebi, telefon ve anahtar koymanız için gereken alanı sağlıyor. Gömleği; siyah düz tişört, kot pantolon ve klasik model bir ayakkabıyla kombinleyebilirsiniz.

9. Nefes alan yapısıyla Happiness İstanbul Elbise

Rahat ve şık görünümü bir arada sunan Happiness İstanbul Elbise, bodycon tarzıyla tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlıyor. %95 pamuktan elde edilen elbise, nefes alan yapısıyla sıcak yazlarında serin ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Güzel duruşuyla göz dolduran mini boy elbiseyi ister gündelik yaşamda ister özel günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bisiklet yakaya sahip elbise, boğaz bölgesini rahatsız etmiyor. Etek kısmındaki ip detayıyla elbiseyi sıkıp gevşetebilirsiniz. Asil ve çekici görünmenizi sağlayan siyah elbiseyi, topuklu ayakkabı ve şık bir el çantasıyla kullanabilirsiniz.

10. Klasik tarzıyla ve rahat yapısıyla Transacoustic Pantolon

Benzersiz rahatlığıyla sizi mest edecek Transacoustic Pantolon, klasik tarzı ve konforu bir arada sunuyor. Pamuklu materyallerden üretilen ürün, yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. Nefes alan tasarımı sayesinde serin kalmanızı sağlıyor. Ter tutmayan kumaşı kuru kalmanıza yardımcı oluyor. İpli ve lastikli belini bedeninize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Dar paça modelli pantolon, üzerinizde hoş bir duruş sergiliyor. Jogger tarz tutkunlarının hayran olacağı ürün, bilek boy paçaya sahip. Siyah pantolonu; beyaz sneakers ayakkabı ve crop model tişört ile kombinleyebilirsiniz.