HABER

Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 23:28 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi - Büyükanıt'ın tedavisinin Acıbadem Maslak Hastanesi'nde süreceği öğrenildi

İSTANBUL (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükanıt, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tedavi altına alındı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi.

Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve bazı askeri yetkililer de Acıbadem Maslak Hastanesi'ne geldi.

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
Bisikletçilerden "Faytona hayır" eylemiBisikletçilerden "Faytona hayır" eylemi
GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangınıGÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Genel Kurmay Başkanı hastane tedavi Yaşar Büyükanıt

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'li başkan istifa etti, MHP'li başkan görevinden alındı

Başkanların biri istifa etti, diğeri görevinden alındı

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

27 Temmuz 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Bankadan aradıkları yalanına inandı, 104 bin lirasını kaptırdı

Bir telefonla 104 bin lira!

Bartın’da otomobil üst geçitten uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! 10 metrelik üst geçitten uçtu

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Erdoğan, Malezya Başbakanı'na İstanbul'u havadan tanıttı

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı'na 'havadan tanıtım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.