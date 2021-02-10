Rahim ağzı kanseri aşısı uyarısı: Erkekler de olmalı!

Dünyada 45 yaş altındaki kadınlarda en sık görülen ikinci kanserin rahim ağzı kanseri olduğunu belirten Prof. Dr. Orhan Ünal, önemli bilgiler verdi. Son yapılan istatistiklere göre rahim ağzı kanserinin Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında ve görülme oranının 12’nci sırada olduğunu belirtti. Prof. Dr. Orhan Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

"Her yıl 500 bin vaka bildirilmekte. Bu nedenle yaşam kaybı oranları çok fazla olabiliyor. Tarama burada çok önemli. Bazı ülkelerde vakalarda yaşanan düşüşün sebebi taramaların giderek artmasıdır. Taramayla istenilen ise, vajinal smear testi ve kansere yol açan HPV (Human Papilloma Virus) tiplerinin belirlenmesi, kolposkopik muayene ve gerekirse biyopsi alınarak yıllar sonra ortaya çıkabilecek kanser öncesi lezyonların saptanabilmesidir.”

AŞILAR 9 YAŞINDAN İTİBAREN ÖNERİLİYOR

Rahim ağzı kanserinden korunmak adına HPV aşısının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Ünal, "Aşılama 9 yaşından 26 yaşına kadar yapılabilir. 9-11 yaşları arasında 2 doz, 12-26 yaş arasında 3 doz şeklinde (2 ay ve 6 ay arayla) öneriliyor. Bu aşıların tiplerine bakacak olursak bir 2'li (HPV 16,18), bir de 4'lü (HPV 6,11,16,18) aşılar var. 2'li aşı HPV'nin en çok kansere yol açan tipine karşı uygulanıyor. Düşük riskli tiplerde ise kanser oranları daha düşük. Aşı olunsa bile rahim ağzı kanseri taramalarına devam etmek gerekiyor. Nasıl ki Kovid-19 aşısı olunmasına rağmen kişiler maske ve mesafeye devam ediyorsa, HPV aşısı sonrasında da aynı şekilde taramalar devam etmeli. Çünkü aşı olunca HPV’nin diğer tiplerinin hastalığa yol açmasına engel olunamıyor" uyarısında bulundu.