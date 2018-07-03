Rahim ağzı kanserine karşı önleminizi aldınız mı?

Human Papilloma Virus yani kısaca HPV virüsü cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapsamında hem erkekte hem de kadında oluşabilen bir siğil türüdür. Karnabahara benzer bir görünüme sahip olan virüs hem tek hem de birkaç bölgede kendini gösterebildiği gibi çeşitli büyüklüklerde de olabilmektedir. Sert bir yapıya sahip olan bu kitleler dünyada giderek artan görülme oranına sahiptir. Bu virüsler ayrıca her iki cins içinde ciddi bir sağlık problemi olarak değerlendirilmektedir.

HPV virüsü kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olurken erkeklerde ise penis kanserine yol açmaktadır. Bu nedenle HPV virüsü fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman bir doktora gözükmek gerekmektedir.

HPV Aşısı

Gardasil adı verilen HPV aşısı canlı virüs taşımayan türde bir aşıdır. Bu aşı altı aylık süre içinde 3 doz olacak şekilde uygulanmaktadır. Kadınların her ne kadar aşı yaptırmış olsalar da düzenli olarak pap smear testi yaptırmaya devam etmeleri gerekmektedir. Aşının içerisinde rahim ağzı kanserine ve genital siğillere neden olan dört farklı virüse karşı etken madde bulunmaktadır. Bu aşı 9 yaş ve üzeri kızlara yapılabilmektedir ancak 12-26 yaş arasında yaptırılması uygun görülmektedir.