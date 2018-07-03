Rahim ağzı kanserine karşı önleminizi aldınız mı?

Human Papilloma Virus yani kısaca HPV virüsü cinsel yolla bulaşan hastalıklar kapsamında hem erkekte hem de kadında oluşabilen bir siğil türüdür. Karnabahara benzer bir görünüme sahip olan virüs hem tek hem de birkaç bölgede kendini gösterebildiği gibi çeşitli büyüklüklerde de olabilmektedir. Sert bir yapıya sahip olan bu kitleler dünyada giderek artan görülme oranına sahiptir. Bu virüsler ayrıca her iki cins içinde ciddi bir sağlık problemi olarak değerlendirilmektedir.
HPV virüsü kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olurken erkeklerde ise penis kanserine yol açmaktadır. Bu nedenle HPV virüsü fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman bir doktora gözükmek gerekmektedir.
HPV Aşısı
Gardasil adı verilen HPV aşısı canlı virüs taşımayan türde bir aşıdır. Bu aşı altı aylık süre içinde 3 doz olacak şekilde uygulanmaktadır. Kadınların her ne kadar aşı yaptırmış olsalar da düzenli olarak pap smear testi yaptırmaya devam etmeleri gerekmektedir. Aşının içerisinde rahim ağzı kanserine ve genital siğillere neden olan dört farklı virüse karşı etken madde bulunmaktadır. Bu aşı 9 yaş ve üzeri kızlara yapılabilmektedir ancak 12-26 yaş arasında yaptırılması uygun görülmektedir.
Bu aşının bu kadar erken yaptırılmasının sebebi ise kişilerin aktif cinsel hayata başlamadan ve herhangi bir HPV tipi ile karşılaşmadan koruma sağlanmasıdır. HPV aşısının her ne kadar erkeklerde görülen penis kanseri, anüs kanseri ya da genital bölgede oluşan diğer siğiller için etkili olabileceği düşünülse de şu an için erkeklere HPV aşısı bulunmamaktadır.
HPV’den Korunmanın Diğer Yolları
HPV’yi önlemeye yönelik olarak Gardasil aşısının yanı sıra başka bir aşı daha deneme sürecindendir. Bu aşının rahim ağzı kanseri üzerinde %70 oranında başarılı olduğu gözlemlenmektedir. Henüz testleri yapılan bu aşının yakın zaman içerisinde piyasaya çıkması beklenmektedir.
Bunun yanı sıra kişilerin her yıl düzenli olarak pap smear testi yaptırması meydana gelebilecek olan kanserin erken teşhisinde son derece önemlidir. Ayrıca prezervatif kullanımı AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların yanı sıra rahim ağzı kanseri ve genital bölgede meydana gelen siğilleri önleme konusunda oldukça önemlidir.
Op. Dr. Seval Taşdemir
** Kadın Hastalıkları, Doğum
ve Tüp Bebek Uzmanı
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