Rahim ağzı kanserinin 5 belirtisine dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgül Kafadar, serviks olarak bilinen rahim ağzı kanserinin, dünyada ve ülkemizde, kadınlarda ikinci sırada görülen ve yaşamı tehdit eden kanser türü olarak bilindiğini söyledi.

Erken tanının bu kanser türünde de yaşamsal önem taşıdığını ifade eden Op. Dr. Özgül Kafadar, bu nedenle, kanser oluşmadan önce lezyonları yakalamak için düzenli muayene ve smear testi yaptırmak gerektiğini açıkladı. Düzenli takip ve kontrollerin rahim ağzı kanseri ile mücadelede önemli rol oynadığını kaydeden Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Özgül Kafadar, rahim ağzı kanseri, belirtileri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

"Genç yaşlarda da görülüyor"

Op. Dr. Özgül Kafadar, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl tüm dünyada 500 bin yeni rahim ağzı kanseri olgusu tanı aldığını ve 250 bin kadının rahim ağzı kanserinden öldüğünü söyledi. Kafadar, "Rahim ağzı kanseri özellikle geri kalmış ülkelerde görülen bir sağlık sorunudur. Genellikle 30-50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı kanseri son yıllarda genç kadınlarda da görülmeye başlamıştır. Kadınlarda en çok görülen kanser sıralamasında meme kanseri ilk sırada yer almasına rağmen, yaşamı tehdit edici özelliği nedeniyle rahim ağzı kanseri, meme kanserinin önüne geçmektedir" dedi.