Rahim ağzı yaraları (Servikal Erozyon) hakkında bilinmesi gereken önemli detaylar

Tüm diğer dokularda olduğu gibi, vücut tahriş olup zedelendiğini düşündüğü bölgeye akyuvarlarını (kanın beyaz savunma hücrelerini) göndererek bu bölgeyi iyileştirmeye çalışır. O nedenle bu bölgedeki kan akımı artar; doku şiş, travmatize ve kırmızı görünür.
RAHİM AĞZI ENFEKSİYONU NEDİR? NASIL OLUŞUR?
Bir rahim ağzı yarasında altta yatan sebep çoğu zaman servisit dediğimiz rahim ağzının enfeksiyonlarıdır. Hastalar sık akıntı olduklarında ya da akıntılarının tedavisini ihmal ettiklerinde iltihabi olaya rahim ağzı da eklenir. Böylece uzun süreli akıntı önce rahim ağzı enfeksiyonu (servisit) sonra da rahim ağzında yara gelişimine neden olabilir.
Bazen yara için sebep kimyasallardır. Örneğin; kimi hastaların vajinalarının içini sabunla(kimyasal maddelerle) yıkamaları son derece zararlı olup vajinanın sağlıklı asit PH’ını bozar ve o bölgeyi mikropların tahrişine açık hale getirir.
RAHİM AĞZI YARALARINA NE SEBEP OLUR?
Bazen de doğum, tampon kullanımı ya da sık ilişki gibi fiziksel travmalar rahim ağzı yaralarına sebep olabilmektedir. Rahim ağzı yarası olan hastalar sıklıkla ilişkide rahatsızlık, ilişki sonrası kanama, kasık ağrısı, kötü kokulu akıntı şikayetleriyle polikliniğe başvurabilir.
Kimi durumlarda hastalar kronik rahim ağzı enfeksiyonunun, spermin rahime ulaşmasını engelleyen bir bariyer olması nedeniyle çocuk sahibi olmada sorunlar nedeniyle doktora başvurabilir. Bazen de jinekoloğunuz muayene sırasında tesadüfen rahim ağzındaki yaranızı fark edip sizi bilgilendirebilir.
SMEAR TESTİ YAPILMALI
Her durumda spekulum muayenesiyle hastada bir rahim ağzı yarası tespit edildikten sonra, bu bölgedeki hücrelerin kötü huylu olup olmadığını anlamak için smear testi yapılmalı, şüpheli durumlarda tanı kolposkopik biyopsiyle kesinleştirilmelidir.
Hiç şikayet yapmayan bir rahim ağzı yarasında, rutin smear testleri ile takip yeterli olup tedavi gerekmezken, hastada kanama, ağrı ve akıntı gibi şikayetlere yol açan yaralarda tedavi planlanır.
RAHİM AĞZI YARALARINDA 3 TİP TEDAVİ ŞEKLİ
Bugün için rahim ağzı yaralarının 3 tip tedavisi vardır. Bunlar; koterizasyon, kriyoterapi ve lazerle yara tedavisidir.
Her biri poliklinik koşullarında dakikalar içinde uygulanabilecek olan tüm bu tedavilerin etki mekanizması aynı olup amaç; o bölgedeki anormal yara hücrelerini tahrip edip ortadan kaldırmaktır.
Koterizasyon: Isı enerjisi yardımıyla -basit kalem şeklinde bir çubukla- kısa süreli atışlar yaparak yaranın yakılması işlemidir.
Kriyoterapi: Karbondioksit ya da azot gazı ile yara bölgesinin dondurulması işlemidir.
Lazerle yara tedavisi ise; buharlaşma yoluyla rahim ağzındaki anormal hücrelerin yok edilmesidir. Tedavi süresince doktorunuz size hangi sıklıkta kontrole gitmeniz gerekeceği hakkında bilgi verecektir.
Son olarak basit müdahalelerle tedavi edilebilen bir durum olan rahim ağzı yaralarında, hangi tedavi tercih edilirse edilsin sonrasında 4-6 hafta kadar o bölgenin iyileşmesine müsaade edilmesi ve ilişkiden kaçınılması gerekir.
Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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