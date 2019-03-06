KADIN

Rahim ağzı yaraları (Servikal Erozyon) hakkında bilinmesi gereken önemli detaylar

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 05.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

Halk arasında rahim ağzı yarası olarak adlandırılan servikal erozyon, rahim ağzının iltihabı, kimyasal ya da fiziksel sebeplerle basit anlatımla tahrişidir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, rahim ağzı yaraları hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için yazdı.

Rahim ağzı yaraları (Servikal Erozyon) hakkında bilinmesi gereken önemli detaylar

Tüm diğer dokularda olduğu gibi, vücut tahriş olup zedelendiğini düşündüğü bölgeye akyuvarlarını (kanın beyaz savunma hücrelerini) göndererek bu bölgeyi iyileştirmeye çalışır. O nedenle bu bölgedeki kan akımı artar; doku şiş, travmatize ve kırmızı görünür.

RAHİM AĞZI ENFEKSİYONU NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Bir rahim ağzı yarasında altta yatan sebep çoğu zaman servisit dediğimiz rahim ağzının enfeksiyonlarıdır. Hastalar sık akıntı olduklarında ya da akıntılarının tedavisini ihmal ettiklerinde iltihabi olaya rahim ağzı da eklenir. Böylece uzun süreli akıntı önce rahim ağzı enfeksiyonu (servisit) sonra da rahim ağzında yara gelişimine neden olabilir.

Bazen yara için sebep kimyasallardır. Örneğin; kimi hastaların vajinalarının içini sabunla(kimyasal maddelerle) yıkamaları son derece zararlı olup vajinanın sağlıklı asit PH’ını bozar ve o bölgeyi mikropların tahrişine açık hale getirir.

RAHİM AĞZI YARALARINA NE SEBEP OLUR?

Bazen de doğum, tampon kullanımı ya da sık ilişki gibi fiziksel travmalar rahim ağzı yaralarına sebep olabilmektedir. Rahim ağzı yarası olan hastalar sıklıkla ilişkide rahatsızlık, ilişki sonrası kanama, kasık ağrısı, kötü kokulu akıntı şikayetleriyle polikliniğe başvurabilir.

Kimi durumlarda hastalar kronik rahim ağzı enfeksiyonunun, spermin rahime ulaşmasını engelleyen bir bariyer olması nedeniyle çocuk sahibi olmada sorunlar nedeniyle doktora başvurabilir. Bazen de jinekoloğunuz muayene sırasında tesadüfen rahim ağzındaki yaranızı fark edip sizi bilgilendirebilir.

SMEAR TESTİ YAPILMALI

Her durumda spekulum muayenesiyle hastada bir rahim ağzı yarası tespit edildikten sonra, bu bölgedeki hücrelerin kötü huylu olup olmadığını anlamak için smear testi yapılmalı, şüpheli durumlarda tanı kolposkopik biyopsiyle kesinleştirilmelidir.

Hiç şikayet yapmayan bir rahim ağzı yarasında, rutin smear testleri ile takip yeterli olup tedavi gerekmezken, hastada kanama, ağrı ve akıntı gibi şikayetlere yol açan yaralarda tedavi planlanır.

RAHİM AĞZI YARALARINDA 3 TİP TEDAVİ ŞEKLİ

Bugün için rahim ağzı yaralarının 3 tip tedavisi vardır. Bunlar; koterizasyon, kriyoterapi ve lazerle yara tedavisidir.

Her biri poliklinik koşullarında dakikalar içinde uygulanabilecek olan tüm bu tedavilerin etki mekanizması aynı olup amaç; o bölgedeki anormal yara hücrelerini tahrip edip ortadan kaldırmaktır.

Koterizasyon: Isı enerjisi yardımıyla -basit kalem şeklinde bir çubukla- kısa süreli atışlar yaparak yaranın yakılması işlemidir.

Kriyoterapi: Karbondioksit ya da azot gazı ile yara bölgesinin dondurulması işlemidir.

Lazerle yara tedavisi ise; buharlaşma yoluyla rahim ağzındaki anormal hücrelerin yok edilmesidir. Tedavi süresince doktorunuz size hangi sıklıkta kontrole gitmeniz gerekeceği hakkında bilgi verecektir.

Son olarak basit müdahalelerle tedavi edilebilen bir durum olan rahim ağzı yaralarında, hangi tedavi tercih edilirse edilsin sonrasında 4-6 hafta kadar o bölgenin iyileşmesine müsaade edilmesi ve ilişkiden kaçınılması gerekir.

Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.camliktipmerkezi.com
Facebook: @camliktip
Instagram: @camliktip

PARTNERTüyler ürpertici an! Mezarları açıp...Tüyler ürpertici an! Mezarları açıp...
Her 8 kadından biri yakalanıyor! Peki neler yapılmalı?Her 8 kadından biri yakalanıyor! Peki neler yapılmalı?
Bu sorun cinsel mutluluğu bile engelliyor!Bu sorun cinsel mutluluğu bile engelliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rahim ağzı yaraları rahim ağzı enfeksiyonu

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! Gözleri önünde öldürdü

Şoke eden ayrılık! Gözleri önünde öldürdü

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Geri döndü 7 yıl boyunca kalacak!

Geri döndü 7 yıl boyunca kalacak!

Sosyal medyadaki ''süper anneler'' sizi yanıltmasın

Sosyal medyadaki ''süper anneler'' sizi yanıltmasın

Kadının gücü! ''İlkokul mezunuyum ama şimdi bana herkes hayran oluyor''

Kadının gücü! ''İlkokul mezunuyum ama şimdi bana herkes hayran oluyor''

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni!

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınların en büyük sorunlarından meme kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

Her 8 kadından biri yakalanıyor! Peki neler yapılmalı?

Genital organ problemlerine estetik bakış! İşte vajina gençleştirmenin yararları

Bu sorun cinsel mutluluğu bile engelliyor!

Gece çalışan kadınların menopoza erken girme olasılıkları yüzde 9 daha fazla

22 yıl boyunca 80 binden fazla hemşire araştırıldı, sonuçlar şaşkına çevirdi

Erken menopoz ve kemik sağlığı üzerindeki etkileri

Erken menopoz ve kemik sağlığı üzerindeki etkileri

Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?

Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?

Miyom belirtileri nelerdir, tanısı nasıl konur?

Çok sık rastlanıyor peki miyom ne anlama geliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.