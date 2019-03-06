Rahim ağzı yaraları (Servikal Erozyon) hakkında bilinmesi gereken önemli detaylar

Tüm diğer dokularda olduğu gibi, vücut tahriş olup zedelendiğini düşündüğü bölgeye akyuvarlarını (kanın beyaz savunma hücrelerini) göndererek bu bölgeyi iyileştirmeye çalışır. O nedenle bu bölgedeki kan akımı artar; doku şiş, travmatize ve kırmızı görünür.

RAHİM AĞZI ENFEKSİYONU NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Bir rahim ağzı yarasında altta yatan sebep çoğu zaman servisit dediğimiz rahim ağzının enfeksiyonlarıdır. Hastalar sık akıntı olduklarında ya da akıntılarının tedavisini ihmal ettiklerinde iltihabi olaya rahim ağzı da eklenir. Böylece uzun süreli akıntı önce rahim ağzı enfeksiyonu (servisit) sonra da rahim ağzında yara gelişimine neden olabilir.

Bazen yara için sebep kimyasallardır. Örneğin; kimi hastaların vajinalarının içini sabunla(kimyasal maddelerle) yıkamaları son derece zararlı olup vajinanın sağlıklı asit PH’ını bozar ve o bölgeyi mikropların tahrişine açık hale getirir.

RAHİM AĞZI YARALARINA NE SEBEP OLUR?

Bazen de doğum, tampon kullanımı ya da sık ilişki gibi fiziksel travmalar rahim ağzı yaralarına sebep olabilmektedir. Rahim ağzı yarası olan hastalar sıklıkla ilişkide rahatsızlık, ilişki sonrası kanama, kasık ağrısı, kötü kokulu akıntı şikayetleriyle polikliniğe başvurabilir.