Rahim kanseri belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? En önemli belirtiye dikkat!

Rahim kanseri belirtileri, hangi kanser türünün geliştiğine bağlı olarak değişebilir. Bu kanser, sizin için normal olmayan vajinal akıntıya veya kanamaya neden olabilir. Bununla birlikte pelvisinizde ağrı veya basınç gibi başka semptomların da ortaya çıkması olasıdır. Peki kadınları etkileyen bu kanser türü başka ne gibi belirtiler veriyor? RAHİM KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR, NASIL ANLAŞILIR? Rahim veya döl yatağı , yumurtalıklar, fallop tüpleri, serviks (uterusun boynu) ve vajina (doğum kanalı) da içeren kadın üreme sisteminin bir parçasıdır. Kadın vücudunun en güçlü organı olan rahim, farklı yönlere doğru yerleşmiş olan birçok kas dokusundan meydana gelir. Rahim kanseri, rahimdeki kas dokusunu miyometriyum veya endometriyumu destekleyen bağ dokusundaki anormal hücrelerden başlar. Rahim kanserinin en yaygın semptomu, özellikle menopozdan sonra herhangi bir kanama olan olağandışı vajinal kanamadır. Bazı kadınlar kötü kokulu, sulu bir akıntı yaşarlar. Diğer semptomlar arasında karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı veya idrara çıkma zorluğu bulunur.

Rahim kanserinin diğer belirtileri ise şöyledir: Cinsel ilişki sırasında ağrı

Pelvikte ağrı veya basınç

Alt karın, sırt veya bacaklarda ağrı veya basınç hissi

Bağırsak hareketleri sırasında ağrı

Dışkıda veya idrarda kan

Mesane veya rektumda kanama

Karın veya bacakalrda sıvı birikmesi

Nefes almada zorluk Bu belirtiler başka nedenlerle ortaya çıkabilir, ancak doktorunuza danışmak en iyisidir. RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ Rahim ağzı kanseri belirtileri ileri bir aşamaya ulaşana kadar her zaman açık bir belirti göstermeyebilir. Rahim ağzı kanseri rahim ağzının alt kısmında vajinaya bağlanan rahim ağzı hücrelerinde meydana gelen bir kanser türüdür. İnsan papilloma virüsü (HPV), serviks kanseri vakalarının çoğuna neden olur. HPV aşısıyla bunun önüne büyük oranda geçilebilir. Bununla birlikte, belirli HPV tipleri (çoğunlukla 16 ve 18) ile devam eden enfeksiyon, kanser öncesi lezyonlara neden olabilir. Tedavi edilmezse, bu lezyonlar rahim ağzı kanserine ilerleyebilir, ancak bu ilerleme genellikle uzun yıllar alır. Rahim ağzı kanserinin belirtileri, ancak kanser ileri bir aşamaya gelindiğinde ortaya çıkma eğilimindedir. Rahim ağzı kanserinin erken evrelerinde, bir kişi hiç semptom göstermeyebilir. Sonuç olarak, kadınlar düzenli servikal smear testleri veya Pap testleri yaptırmalıdır. Pap testi önleyicidir. Kanseri saptamayı değil, kanserin olası gelişimini gösteren herhangi bir hücre değişikliğini ortaya çıkarmayı amaçlar, böylece bir kişi onu tedavi etmek için erken harekete geçebilir.

Rahim ağzı kanserinin en yaygın belirtileri şunlardır:

Regl dönemleri arasında düzensiz kanamalar

Cinsel ilişkiden sonra kanama

Menopoz sonrası kanama

Cinsel ilişki sırasında rahatsızlık veya ağrı

Vajinada güçlü bir koku ve akıntı

Vajinadan gelen kan ile karışık akıntı

Pelvikte ağrı Bu semptomların enfeksiyon dahil başka nedenleri olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşayan her kadın bir doktora görünmelidir. Neredeyse tüm servikal kanserlere HPV enfeksiyonları neden olur, ancak servikal kanserin bir HPV enfeksiyonundan sonra gelişmesi 20 yıl veya daha uzun sürebilir. HPV enfeksiyonu ve erken serviks kanseri tipik olarak belirgin semptomlara neden olmaz. HPV enfeksiyonuna karşı aşılanmak serviks kanserine karşı en iyi korumanızdır. Rahim ağzı kanseri belirtileri arasında siğil görünümleri de dikkate alınmalıdır. RAHİM KANSERİ TEDAVİSİ Ameliyat genellikle rahim kanseri için ana tedavi yöntemidir. En iyi tedavi kişisel koşullarınıza bağlı olacaktır. Hangi tedavinin sizin için en iyi olduğuna karar verirken, sağlık uzmanlarınız şunları dikkate alacaktır: kanserin tipi ve büyüklüğü, kaçıncı evrede olduğu, kanserin vücudunuzun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığı, doğurganlığın endişe kaynağı olup olmadığı. Bu düşünceler temelinde sizin için en iyi tedaviyi tartışacak ve önereceklerdir.

Tedavi seçeneklerinizi tartışmak için hastaneye gitmeden önce, uzmana sormak istediğiniz soruların bir listesini yazmak yararlı olabilir. Örneğin, belirli tedavilerin avantajlarının ve dezavantajlarının ne olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Rahim kanserinin evreleri ve ana tedavi seçenekleri Rahim kanseri tedavi aşamaları Doktorlar, testlerinizin sonuçlarını kanserinizin "aşamasını" (kanserin ne kadar yayıldığını) belirlemek için kullanacaklardır. Aşama, hangi tür tedavilerin gerekli olacağını belirleyecektir. Rahim kanserinden kurtulma şansınız, teşhis edildiği aşamaya bağlıdır. Rahim kanseri için ana tedavi, rahim (histerektomi) ile birlikte yumurtalıklar ve fallop tüplerini çıkarmaktır. Bunu bazen kanserin evresine ve derecesine bağlı olarak kalan kanser hücrelerini öldürmeye çalışmak için radyoterapi veya kemoterapi izler. Menopozda olmayan kadınların tedavisi Histerektomi yaptırmak, artık hamile kalamayacağınız anlamına gelir. Menopoza henüz ulaşmamış olan genç kadınlar, çocuk sahibi olmaları halinde rahim ve yumurtalıklarının çıkarılmasını istemeyebilirler. Bu durumda, çok spesifik koşullar altında kanseri hormon tedavisi kullanarak tedavi etmek mümkün olabilir.

İleri kanser tedavisi İlerlemiş rahim kanseri, genellikle kemoterapiye bağlı olarak farklı bir tedavi süreci gerektirir. Gelişmiş kanser tedavi edilemeyebilir ancak kanseri olabildiğince uzaklaştırmak için ameliyat yapılabilir. Radyoterapi, kemoterapi veya hormon tedavisi, kanseri küçülterek veya büyümesini yavaşlatarak ağrı gibi semptomları azaltabilir. 1. evre rahim kanseri tedavisi Rahim kanseri 1. evredeyse muhtemelen histerektomi gerekecek. Bu, iki taraflı salpingo-ooforektomi (BSO) adı verilen bir prosedürde rahmin, hem yumurtalıkların hem de fallop tüplerinin çıkarılmasını içerir. Cerrah ayrıca pelvis ve karındaki lenf düğümlerinden ve yakındaki diğer dokudan örnekler alabilir. Bunlar, kanserin yayılıp yayılmadığını görmek için laboratuvara gönderilecektir. Ameliyatın türüne bağlı olarak muhtemelen ameliyatınızdan 1 ila 3 gün sonra eve gitmeye hazır olacaksınız. Ancak tamamen iyileşmesi birkaç hafta sürebilir. Ameliyattan sonra mümkün olan en kısa sürede hareket etmeye başlamanız teşvik edilecektir. Bu çok önemlidir. Yatakta kalsanız bile, dolaşımınıza yardımcı olmak ve kan pıhtılarını önlemek için düzenli bacak hareketleri yapmaya devam etmeniz gerekir. Komplikasyonları önlemeye yardımcı olmak için hemşireler veya fizyoterapist tarafından egzersizler gösterilecektir.