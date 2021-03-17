Rahim sarkması nasıl önlenir sorusuna Kegel egzersizi önerisi

Rahim sarkması hakkında bilgi veren Op. Dr. Etiz, “Karın alt bölgesinde bulunan organların vajina içine veya vajinadan dışarı yer değiştirmesine pelvik organ prolapsusu denir. Bunlar arasında da en sık rahim sarkması ve idrar torbası sarkması görülmektedir” diye konuştu.

Rahim sarkmasının en belirgin risk faktörünün vajinal doğum yapmak olduğunu belirten Op. Dr. Etiz, diğer risk faktörlerini şöyle sıraladı:

“Birden fazla doğum, zor doğum öyküsü, iri bebek doğurma, aşırı kilolu olmak, kronik öksürüğün ve kronik kabızlığın olması, ağır kaldırmak, menopoz sonrası dönemde bulunmak, sigara içmek ve geçirilmiş pelvik ameliyatlar.” Etiz, sağlıklı kiloda olmanın, sigarayı bırakmanın, düzenli Kegel egzersizleri yapmanın rahim sarkmasına karşı alınabilecek önlemler arasında yer aldığını belirtti.

BELİRTİLERİ NELER

Her yaşta görülebilmek ile birlikte 50 yaş üzerindeki kadınlarda rahim sarkması sorununun daha çok görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Etiz, “Bu sorun kadınların genel yaşam kalitesini, fizyolojik sağlığını olumsuz etkilemektedir” dedi. Hafif rahim sarkmalarının genellikle belirti vermediğini ifade eden Etiz, şiddetli rahim sarkmasının belirtilerini, “Vajenden gelen doku (yumurta gibi bir şişlik) çoğu zaman idrar tutamama, rahat idrar yapamama, idrara acil çıkma isteği, vajinada gevşeklik hissi, ağrılı cinsel birliktelik, dışkılama sorunları, sırt ve yan ağrısı, vajinal kanama" olarak anlattı.