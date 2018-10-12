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Rahip Brunson için kritik gün! 4. kez hakim karşısına çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 06:04 | Son Güncelleme

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddialarıyla İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li Rahip Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmak için ev hapsinde tutulduğu dairesinden alınarak Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde götürüldü.

Rahip Brunson için kritik gün! 4. kez hakim karşısına çıkacak

ABD ve Türkiye arasında krize neden olan Rahip Andrew Craig Brunson, bugün Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde 4. kez hakim karşısına çıkacak.

25 Temmuz 2018 tarihinden bu yana ev hapsinde tutulduğu dairesinde cezasını çeken ABD’li rahip, duruşma öncesi saat 05.30 sıralarında İzmir'deki evinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde bir araçla alındı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Brunson’ın çıkışı sırasında çevrede kuş uçurtulmazken, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Rahip Brunson, daha sonra özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis aracıyla Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü’ne götürüldü.

DAVA 10.00'DA BAŞLAYACAK

Öte yandan, Rahip Brunson’un hakim karşısına çıkacağı dava, saat 10.00 sıralarında başlayacak. Dünya’nın gözünün çevrildiği dava öncesi ABD tarafından da üst üste açıklamalar yapılırken, son olarak ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de Brunson’u evinde ziyaret etti.

Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt da, aldığı izinle papazın ev hapsindeki dairesine giderek, duruşmadaki talep ve savunmalar için hazırlık yaptı. Duruşmaya, ABD tarafından da bir takım temsilcilerin katılması öngörülürken, özelikle yabancı basın mensuplarının da davaya ilgisi dikkat çekiyor.

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAMALAR VAR

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD’li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson’un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtildi. Brunson’ın FETÖ’nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği de iddiaları da iddianamede yer aldı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
taş gibi adam ev hapsinde niye bizim kanserleri ölünce bırakıyorlar biz garibleri ancak ölüm kurtarır yatın garibler yatın dışarda kriz var en iyi cezaevi
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