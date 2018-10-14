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Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 10:25 | Son Güncelleme

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın babası Ron Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesajının ne olduğu sorusuna 'Onun için dua ediyoruz. Tanrı’nın onu alacağı kararlarda irfan sahibi kılması için dua ediyoruz' yanıtını verdi.

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ve önceki gün tahliye edilen Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın anne ve babası, Kuzey Carolina eyaletine bağlı Black Mountain kasabasındaki evlerinde Amerika’nın Sesi’nden Mehmet Toroğlu ve Tezcan Taşkıran’a konuştu. Baba Ron Brunson ve anne Pamela Brunson oğullarının neredeyse iki yıl aradan sonra serbest kalmasının coşkulu sevincini hissederken, röportaj sırasında duygulu anlar yaşadı.

“GECEYİ DUA EDEREK GEÇİRMİŞTİK”

Anne Pamela, Brunson'ın serbest bırakılacağı konusunda her ne kadar iyimser olsalar da, daha önce de birçok kez benzer beklenti içine girdiklerini, bu yüzden içlerinde yine biraz korku olduğunu söyledi. Bu kez oğullarının serbest kaldığını öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını anlatan Pamela Brunson, “Tanrı'nın çok sayıda edilen dualara yanıt verdiğini hissettim. Geceyi kilisemizden bir grupla Andrews için dua ederek geçirmiştik. Ama bunun gerçekten olacağından yine de emin değildik, dolayısıyla hoş bir sürpriz oldu” diye konuştu.

“TÜRK HALKINI HER ZAMAN ÇOK SEVDİ”

Baba Ron Brunson da, oğullarının hapiste olduğu süre boyunca dua etmek dışında ellerinden bir şey gelememesinin acısı ve üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Andrew’e yöneltilen suçlamaların onun karakterine ve yetişme tarzına aykırı olduğunu kaydeden baba Ron, “O Türk halkını her zaman çok sevdi ve Türk hükümetine ters düşecek asla herhangi bir şey yapmadı. Onun haksız yere suçlandığını görmek çok zordu” dedi.

“ANDREW TÜRKİYE İÇİN CANINI VERMEYE HAZIR”

Ron Brunson, oğlu ve eşi için, “yapabilseler hala Türkiye’de kalırlardı. Bir zamanlar bize, ‘emekli olup Amerika’ya dönmeyi planlamıyoruz. Türkiye’de yaşayacağız, çünkü burada olmayı seviyoruz’ demişlerdi. Dolayısıyla bu olanlar onlar için büyük bir hayal kırıklığıydı çünkü Türkiye’de kalamayacakları bir gelecekle karşı karşıyaydılar. Koşullar onlar için güvenli olsa tekrar gitmekten çok mutlu olurlar. Türkiye’ye olan sevgileri orada kaldıkları 25 yıl boyunca değişmedi. Türkiye’ye ve Türk halkına karşı hiçbir kinleri yok” diye konuştu.

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Anne Pamela da, oğlunun Türkiye’ye olan sevgisini “Bence Andrew Türkiye uğruna geri dönüp canını vermeye hazır. Bunu yapabileceğini düşünüyorum ama çocukları var; en küçük oğlu uzun süre babasız büyüdü. Andrew ona babalık etmek istiyor” diye konuştu.

“ERDOĞAN İÇİN DUA EDİYORUZ”

Baba Ron Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, “Türkiye’nin çok zor bir zamandan geçtiğinin farkındayız. Vermesi gereken bazı zor kararlar vardı ve bunlar kolay değil. Bir ülkenin liderisiniz ve ülkede, ekonomide zorluklar yaşanıyor, üzerlerinde birçok baskı var. Onun için dua ediyoruz. Tanrı’nın onu alacağı kararlarda irfan sahibi kılması için dua ediyoruz” dedi.

Brunson çifti, Başkan Donald Trump başta olmak üzere yönetim ve Kongre’de oğullarının serbest kalması için uğraşan tüm ekibe teşekkür ederek, “Onların çabaları olmasaydı Andrew bugün özgür olmayabilirdi” ifadesini kullandı.

Çift ayrıca, Türkiye’deki diğer Amerikan vatandaşlarının da bir an önce ailelerine kavuşmasını dilediklerini belirtirken, onlara “umudunuzu kaybetmeyin” mesajını verdi.

MEMLEKETİ BLACK MOUNTAİN BRUNSON’I BEKLİYOR

Brunson’ın memleketi Black Mountain kasabasında da Amerikalı rahibin serbest kalması ve yakında evine geri dönecek olmasının heyecanı yaşanıyor. Kasaba caddelerinde konuşan hemen herkes, Brunson için çok mutlu olduklarını belirtiyor.

Brunson’ın Montreat köyündeki kilisesinde de Amerikalı rahibin hapiste olduğu süre boyunca dualar edilmiş, onun anısına özel etkinlikler tertip edilmiş. Brunson’ın serbest kaldığı 12 Ekim ve öncesindeki 5 gün boyunca da onun için dualar okunmuş.

Şimdi kasaba halkı dört gözle Brunson’ın evine döneceği günü bekliyor.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Susssss.turkiyede yargı tarafsız diye bize ninni söylüyorlar.sizde oradan ha bire Erdoğan bıraktı diye adamı deşifre ediyoruz.bizde biliyoruz ama uyuyanlari bari uyandırmayı.ayip oluyor
eeeeee tayyip papazın duasını almak için serbest etmiş. yoksa al papazı ver papazı diyordu. anlaşıldı.
Anlamiyorsunuz herhalde bir daha söyleyelim Erdoğan'ın tahliye ile alakası yok yargı kararı öyle deniyor yani
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