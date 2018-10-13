Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

İzmir'de görülen duruşmanın ardından Alsancak'taki evine geçen Brunson'un saat 21.40'ta evinden ayrılarak havaalanına gittiği, Brunson'u taşıyan uçağın 22.40 sularında havalandığı bildirildi.
DHA'nın haberine göre saat 19.00 civarında Denetimli Serbestlik Bürosu ekipleri Rahip Brunson'un evinden elektronik kelepçe ve elektronik sinyal cihazını alarak ayrıldı.
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin rahip Andrew Craig Brunson hakkında hapis cezası kararı verip, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını kaldırmasının ardından, bu karar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden de yayımlandı. Böylelikle rahip Andrew Craig Brunson'un yurtdışına çıkışının önündeki son engel de kalkmış oldu.
Brunson, 21.40'ta ülkesine dönmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek için evinden çıktı. Eşi Norine Brunson ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'na giden rahibe ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'ın da bulunduğu yetkililer eşlik etti. Brunson çifti havalimanına CIP bölümünden giriş yaptı.
Brunson, ABD tarafından Almanya'dan gönderilen özel uçağa bindi. Uçağın önce Almanya'ya oradan da ABD'ye gideceği öğrenildi. Uçak saat 22.40 sıralarında havalandı. Brunson'ın Almanya'da 2 gün kalacağı açıklandı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rahip Brunson ABD Maryland'deki hava üssüne cumartesi gelecek" denildi.
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