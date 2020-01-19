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  4. Rahşan Ecevit'in cenazesi toprağa verildi

Rahşan Ecevit'in cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

DSP Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi Devlet Mezarlığı'na dualar eşliğinde defnedildi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'in kabrine toprak atarak mezarı başında dua etti

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi Devlet Mezarlığı'na defnedildi.

Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Rahşan Ecevit'in naaşı Devlet Mezarlığı'na getirildi.

Ecevit'in üzeri Türk bayrağıyla örtülü tabutu cenaze aracından indirilerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Eski DSP Genel Başkanı Masum Türker ile Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı'nın omuzlarında, Bülent Ecevit'in kabrinin olduğu yere taşındı.

Rahşan Ecevit'in cenazesi, vasiyeti gereği 2006 yılında hayatını kaybeden eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Kılıçdaroğlu, dualar eşliğinde toprağa verilen Rahşan Ecevit'in kabrine toprak attı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Rahşan Ecevit'in kız kardeşi Asude Aral, CHP ve DSP yöneticileri ile vatandaşların da katıldığı definin ardından Ecevit çiftinin kabrine karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

Rahşan Ecevit'in cenazesi defin için Devlet Mezarlığı'na getirildiği sırada, sürücüsü park yerinden çıkmak için geri manevra yapan otomobil, kalabalık arasında bulunan bir kadının ayağını ezdi. Sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaş ambulansla hastaneye götürüldü.

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