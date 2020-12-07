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Rakipsiz GMC Hummer EV karşınızda

07.12.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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Rakipsiz GMC Hummer EV karşınızda

Rakipsiz otomobil bulmak oldukça zor. Hele ki Pick-Up segmentinde bir model üretiyorsanız işiniz bir hayli zor. Ancak GMC Hummer EV tüm bilinenleri unutturacak cinsten.

Referans noktası bir araç üretmek oldukça zordur. Hatta tüm markalar böyle bir araç için yarış içindeler. Hatta pek çok üretici segmetinde referans olan modeller ile kendi araçlarını kıyasıya yarıştırıyorlar. Ama ya segmentin ilk modeli sizin aracınız olursa?

GMC Hummer EV

RAKİPSİZ GMC HUMMER EV KARŞINIZDA

Pick-up segmenti son dönemde araç üreticilerinin en çok kafa yorduğu alanlardan. Burada bir çok araç birbirileriyle kıyaslanıyor. Fakat GMC Hummer EV bu alanda rakipsiz oldu. Ford, Rivian ve Tesla gibi markalar elektrikli pickup modelleri üzerinde çalışıyor olsalar da, henüz ortaya çıkan bir model bulunmuyor. Bu doğrultuda GMC, herhangi bir benchmarking işlemi yapamadan aracı geliştirmek durumunda kalıyor. Hummer EV'nin performans kanadının baş mühendisi Todd Hubbard, verdiği röportajda aracın marka için "temiz bir sayfa" olacağını düşündüğünü belirtti.

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