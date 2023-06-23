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Rallici Burcu Çetinkaya son haliyle dikkat çekti! Yarışlara geri döndü

23.06.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Mehmet Fatih Bucak ile evli olan ve tesettüre giren rallici Burcu Çetinkaya yıllara meydan okuyor. Sezon başında ralli yarışlarına geri dönen Burcu Çetinkaya sosyal medya pozlarıyla ve son haliyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda tesettürden çıkacağını açıklayarak dikkat çeken rallici Burcu Çekinkaya Mehmet Fatih Bucak'tan boşanmıştı. Gözlerden uzak bir hayat süren eski rallici sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Sezon başında ralli yarışlarına geri dönen Burcu Çetinkaya, 25-27 Mayıs tarihlerinde Varzi'de dünyanın önde gelen rallicileriyle birlikte Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde yarıştı.

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RALLİ TUTKUSUNDAN VAZGEÇMEDİ

Ralli tutkusuna dair paylaşımlar yapan Çetinkaya bir paylaşımında "Çok zor zamanlar geçirdim. Yüreğim kan ağlıyordu, kendime saygım azaldı, mutluluğum kayboldu. Hırs ve nefretle çevriliydim. Aşktan asla vazgeçmedim. Her koşulda Sevginin gücünün çok daha güçlü olduğuna inanıyorum. Ne zaman bir zorluk çeksem cevabı aşkta arıyorum. Biraz sabır ve ısrar yardımcı olabilir" dedi.

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Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardıktan sonra paylaştığı pozlarla da beğeni topluyor.


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