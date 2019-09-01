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Ralliciler Göbeklitepe’ye hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia 2019’a katılan 500’ü aşkın sporsever, Göbeklitepe’yi ziyaret etti.Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası Rally Raid organizasyonu olan TransAnatolia 2019, Bolu Abant’tan 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyon ile başlayıp 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Türkiye’nin en büyük kültürel şehirlerinden olan Şanlıurfa’da son buldu.

Ralliciler Göbeklitepe’ye hayran kaldı

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından biri olan TransAnatolia 2019’a katılan 500’ü aşkın sporsever, Göbeklitepe’yi ziyaret etti.
Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası Rally Raid organizasyonu olan TransAnatolia 2019, Bolu Abant’tan 48 motosiklet, 4 SSV, 3 ATV, 27 otomobil ve 3 kamyon ile başlayıp 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden Türkiye’nin en büyük kültürel şehirlerinden olan Şanlıurfa’da son buldu. Yedi ülkeden 30’u yabancı, 54’ü yerli olmak üzere 84 yarışmacının toplam 500 kişilik kadro ile katıldığı TransAnatolia 2019’un zorlu parkurları yedi günde tamamlandı. Zorlu etapların ardından Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önündeki kapanış programına katılan sporseverler, daha sonra 12 bin yıllık Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Göbeklitepe hakkında bilgiler alan sporseverler, bol bol fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

"Herkesi Göbeklitepe’ye davet ediyoruz"
Yedi gün süren zorlu etapların ardından Göbeklitepe’de bir değerlendirme yapan organizasyon sorumlusu Murat Öztürk, Şanlıurfa’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Herkesi Şanlıurfa’ya ve Göbeklitepe’ye davet eden Öztürk, "2019 yılı Göbeklitepe Yılı ilan edildi. Kültür Bakanlığımızın da desteğiyle bizler de Bolu Abant’tan start aldık ve tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa Göbeklitepe’deyiz. Bundan önce Nemrut’u, Harran Ovası’nı, Tuz Gölü’nü ve Anadolu’nun birbirinden güzel topraklarını geçtik. Yurt dışından yoğun katılım olması ülkemizin tanıtımında çok güzel bir rol oynadı. Katılan herkes çok memnun. Bu yıl yapılan ralli, Transantolia’nın en iyi rallisi oldu. En zorlu ve en güzel etaplar bu yıl gerçekleşti. Bizlere emek veren tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Toplam 500 kişilik bir kafile ile buraya geldik ve evlerine çok memnun bir şekilde dönüyorlar. Tüm amacımız Göbeklitepe’ye gelmekti. Çünkü Göbeklitepe tarihin akışını değiştiren bir nokta. Bizim için çok çok önemli bir yer. Herkesi Göbeklitepe’ye davet ediyoruz" dedi.
Yarışmacılar ve teknik ekip gün boyu süren Şanlıurfa gezisinin ardından memleketlerine doğru yola çıktı.

Ralliciler Göbeklitepe’ye hayran kaldı

Ralliciler Göbeklitepe’ye hayran kaldı

Ralliciler Göbeklitepe’ye hayran kaldı

Ralliciler Göbeklitepe’ye hayran kaldı

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