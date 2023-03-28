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  4. Ramazan ayında en sık yapılan 10 hata! Yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları riskini artırıyor

Ramazan ayında en sık yapılan 10 hata! Yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları riskini artırıyor

28.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında beslenmenin değişmesiyle birlikte sağlık konusundan çeşitli problemler yaşanabiliyor. Her sene iftarda ve sahurda doğru beslenme üzerine çeşitli tavsiyeler veriliyor. Fark edilmeden yapılan ufak hatalar sağlığı büyük ölçüde tehdit edebiliyor. Beslenme uzmanı ramazan ayında en sık yapılan beslenme hatalarını paylaştı.

Ramazan ayında en sık yapılan 10 hata! Yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları riskini artırıyor

Gün boyunca tutulan oruçların ardından iftarda ağır yemeklere odaklanmak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Vatandaşlar iftarda ve sahurda doğru beslenme nasıl olur diye araştırmalarda bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, iftarda ve sahurda asla yapılmaması gereken hataları paylaşarak doğru beslenme yöntemini açıkladı.

REFLÜ VE MİDE RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLABİLİR

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Tokgöz “İftarda tüketilecek besinlerin normal bir akşam yemeğinden daha fazla ve farklı içerikte olmaması gerekiyor. Boş mideyi bir anda aşırı doldurmak reflü, hazımsızlık ve mide rahatsızlıkları gibi sorunlara neden olabiliyor. Bunun yerine orucu hurma veya kahvaltılık gibi hafif ürünlerle açtıktan sonra çorba içmek, sonrasında küçük porsiyon ana yemeğe geçiş yapıp yanında salata veya yoğurt ile kapanışı yapmak sağlıklı olacaktır.” dedi.

AZ SU İÇMEK YAPILAN EN BÜYÜK HATALAR ARASINDA BULUNUYOR

Oruç tutarken susuzluk sebebiyle ağız ve boğaz kuruyor. Suyun vücutta yüzde 1 azalmasıyla susama hissi başlarken, susuzlukta vücutta su ve mineral kaybı oluyor. Kaybedilen mineral ve suyun geri alımının vücut dengesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz şöyle konuştu:

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“Dolayısıyla bu süre zarfında az su içmek yapılan diğer büyük hatalardan biridir. Sahurla iftar arasında her bir kilonuz için 30 ml su içmeye özen gösterin. Ancak su ve sıvı miktarı birbirlerine karıştırılmamalıdır. İftardan sonra içilen çay, kahve ve komposto sıvı miktarına girmektedir. Suyun yerini tutmadıkları gibi aksine çay ve kahve vücuttan su atılımına neden olurlar. Bu nedenle çay ve kahvede aşırıya kaçmamak, sıvı alımını çoğunlukla su tüketerek yapmak gerekir.”

İFTARDA ARA VEREREK BESLENİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz açıklamasında, “Eğer iftar sonrası hazımsızlık ve reflü sorunu yaşamak istemiyorsanız iftarı 2’ye bölün. Orucu su ile açıp, ardından kuru kayısı veya hurma ile devam edebilirsiniz. İftar yemeğine çorba ile başlayıp 15-20 dakika ara verdikten sonra ana yemeğe geçebilirsiniz. Ana yemekte yağlı ağır yemekler yerine sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanmış ızgara, haşlanmış veya fırınlanmış yemekler veya baklagiller ve zeytinyağlı sebze yemeklerini tüketebilirsiniz. Aksi taktirde yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon ile kalp hastalıkları riski artabiliyor.” dedi.

UZUN SÜRE TOK KALABİLMEK İÇİN SAHURDA DOĞRU BESLENMEK ÖNEMLİ

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Daha uzun süre tok kalabilmek için sahurda yumurta, peynir, süt gibi protein içeriği yüksek besinleri tercih edilmesi gerekiğini ifade eden Tokgöz, "Daha zinde ve enerjik olabilmek, olası kabızlığı önlemek ve kan glikoz kontrolü için; posalı gıdalardan tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlı besinleri tüketmeye özen gösterin. Söğüş, salata ve meyve tüketmeyi de ihmal etmeyin." diye konuştu.

İFTARDAN SONRA UZANMAYIN

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, iftardan hemen sonra uzanmanın veya sahur yemeğinden sonra hemen yatmanın Ramazan ayında yapılan en büyük yanlışlardan biri olduğunu belirterek “Eğer reflünüz yoksa bile bu durum reflü olmanıza sebep olabilir. İftardan hemen sonra uzanmamalı ve uyumadan 2-3 saat önce yemek yemeyi bitirmelisiniz. Sahurda, hafif besinler tercih edip evde bir bir süre dolaşmak, yatağın baş kısmını yükseltmek mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçışını önler ve reflüyü engeller” açıklamalarında bulundu.

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