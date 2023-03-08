HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında okunacak sureler neler?

Ramazan ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında okunacak sureler neler?

08.03.2023 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının yaklaşmasıyla bu mübarek ayda yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında okunacak dualar ve sureler oldukça merak edildi. Milyonlarca Müslüman, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesini bekliyor. Peki Ramazan ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında okunacak sureler neler? İşte detaylar...

Ramazan ayında hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında okunacak sureler neler?

Ramazan ayı Müslüman alemi tarafından ibadetlerle geçecek. Bu önemli ayda oruç ibadetlerinin yanında bol bol da dua edilecek. Ramazan ayında okunacak dualar ve sureler ise araştırılıyor. Ayların en faziletlisi olan Ramazan ayında 30 günlük oruç tutmanın yanı sıra tesbih ibadetleri ve bu ayda kabul olan dua ve sureleri okumak oldukça önemlidir. İşte Ramazan ayında okunacak dualar ve sureler...

RAMAZAN'DA HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR?

22 Mart 2023 Çarşamba akşamı kılınacak ilk teravih ve gecesinde kalkılacak sahur ile birlikte 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk oruçlar tutulacak. Ramazan ayının ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelir. Ramazan ayında okunacak dualardan bazıları şu şekilde:

thumbs_b_c_839e5521240f8ca9a7df129b77de078a

"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)

"Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

“Allahumme habbib ileyye fih’ il- ihsan, ve kerrih ileyye fih’ il- fusuge ve’l- isyan, ve harrim aleyye fih’ is- sehate ve’n- niran, bi- avnike ya ğiyas’ el- musteğisin.”

Türkçesi

“Allah’ım! Bu günde iyilik ve ihsanı bana sevdir; fısk ve günahtan beni nefret ettir; gazabını ve cehennem ateşini bana haram kıl; yardımınla ey imdat isteyenlerin imdadı! Amin.”

0x0-mirac-kandili-duasi-mirac-kandilinde-yapilacak-ibadetler-okunacak-dualar-nedir-bu-gece-neler-yapilir-1676550091130

“Allahummec’ al siyami fihi siyam’ es ve giyami fihi giyam’ el gaimin ve nebbihni an nevmet’ il- ğafilin ve heb li curmi fihi ya ilah’ el- alemin ve’ fu anni ya afiyen an’ il- mucrimin.”

Türkçesi

“Allah’ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bugün de bağışla; ey alemlerin ilahı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim! Amin.”

RAMAZAN'DA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İslam inancında ramazanın ilk günü Fetih suresi okumak, ferahlığın başlamasında ve sıkıntıların ya da zorlukların sona ermesinde etkili olmaktadır.

ezgif.com-webp-to-jpg (21)

Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler;

Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.

Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,

Kuran okuyup, bol bol dua etmek,

Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,

iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,

Sahur yapmak,

İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.

Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,

Ramazan umresi yapmak,

Sabır dilemek,

Af dilemek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor? Ramazan ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor?
Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!Akşener, geçmişte AK Parti'den gelen teklifi açıkladı!
Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandıAkşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Ramazan dua

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile! Cinsiyet...

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

'Sıkı bir şeyler var' Bünyamin Sürmeli o günü işaret edip açıkladı

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Canlı yayında soruldu! "Atatürk'e düşman mısınız?"

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

Kulislere sızdı: "CHP'den teklif gidecek" Muharrem İnce'nin ilk tepkisi...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.