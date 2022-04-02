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Ramazan ayında metro ve Marmaray son kalkış saati nedir? Ramazan'da metro Marmaray seferlerine düzenleme mi geldi?

02.04.2022 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı boyunca metro ve Marmaray'ın sefer saatleri merak ediliyor. Metro ve Marmaray'ı kullanan vatandaşlar son kalkış saatinde düzenleme olup olmadığını araştırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ramazan ayında Cuma ve cumartesi günleri Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini bildirdi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar metro ve Marmaray seferlerinin güncellenen saatlerine yoğunlaştı. Peki Ramazan ayında metro ve Marmaray son kalkış saati nedir?

Ramazan ayında metro ve Marmaray son kalkış saati nedir? Ramazan'da metro Marmaray seferlerine düzenleme mi geldi?

Ramazan ayı boyunca metro ve Marmarayın sefer saatleri sorgulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ramazan ayında cuma ve cumartesi günleri Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı. Ramazanda metro ve Marmaray seferlerinde hangi hatların çalışacağını ve düzenlemenin detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA METRO VE MARMARAY SON KALKIŞ SAATİ NEDİR?

Ramazan ayında metro ve Marmaray seferlerinin çalışma saatleri ve son seferleri vatandaşların araştırdığı konular arasında yer aldı. Hatlar arasında metro M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 fünikü bulunurken bu güzergahları kullanan vatandaşlar 02.00'ye kadar seyahat edebilecek.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen metro ve Marmaray sefer saatleri bilgisini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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