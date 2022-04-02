Ramazan ayında metro ve Marmaray son kalkış saati nedir? Ramazan'da metro Marmaray seferlerine düzenleme mi geldi?

Ramazan ayı boyunca metro ve Marmarayın sefer saatleri sorgulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ramazan ayında cuma ve cumartesi günleri Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı. Ramazanda metro ve Marmaray seferlerinde hangi hatların çalışacağını ve düzenlemenin detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA METRO VE MARMARAY SON KALKIŞ SAATİ NEDİR?

Ramazan ayında metro ve Marmaray seferlerinin çalışma saatleri ve son seferleri vatandaşların araştırdığı konular arasında yer aldı. Hatlar arasında metro M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 fünikü bulunurken bu güzergahları kullanan vatandaşlar 02.00'ye kadar seyahat edebilecek.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen metro ve Marmaray sefer saatleri bilgisini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MARMARAY GÜNLÜK SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

METRO SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

