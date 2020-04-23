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Ramazan ayında oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 11:28 | Son Güncelleme

Ramazan ayı başlıyor. 2020 yılının Ramazan ayı için bu akşam oruç tutacaklar bu akşam veya sahura kalkarak niyet edecekler. Peki Ramazan orucuna nasıl ve ne zaman niyet edilir? İşte oruca niyet etmekle ilgili detaylar...

Ramazan ayında oruca nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Mübarek Ramazan ayın için artık bekleyiş sona eriyor. Yarın 2020 yılının Ramazan orucu için ilk gün. Peki Ramazan otucu için nasıl niyet edilir? Oruca niyet etmek için en doğru zaman nedir? İşte Ramazan orucuna niyet etmek ile ilgili detaylar...

RAMAZAN ORUCUNA NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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Ramazan ORUÇ Niyet

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