Ramazan ayını cihat ayı ilan ettiler! IŞİD'den dünyanın kanını donduran 'katliam' çağrısı: 'Yalnız kurtlar' harekete geçiyor

Son olarak Rusya'nın başkentinde en az 143 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla gündeme gelen IŞİD'den tüyler ürperten bir bildiri geldi. 'Yalnız kurtlara' seslenen IŞİD sözcüsü Avrupa, ABD ve İsrail'de Hristiyan ve Yahudilerin topluca katledilmesi çağrısı yapıldı.

RAMAZAN AYINI 'CİHAT AYI' İLAN ETTİ

IŞİD'in Irak ve Suriye'de halifelik ilan etmesinin 10. yıldönümü münasebetiyle yayınlanan 41 dakikalık kayıtta Ebu Huzeyfe el-Ensari ramazan ayını 'cihat ayı' olarak ilan etti ve yandaşlarını ABD, Avrupa ve İsrail'de saldırılar düzenlemeye çağırdı.

MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI YAPTI: CİHATÇILARA KATILIN

Daily Mail'in aktardığına göre El-Ensari ayrıca Müslümanları evlerini terk etmeye ve cihatçılara katılmak ve saflarını güçlendirmek üzere göç etmeye çağırdı.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI SONRASI ÖVGÜ MESAJI

El-Ensari, geçen hafta Moskova'daki Crocus City Hall konser alanında düzenlenen ve en az 143 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırısını üstlenen IŞİD Horasan'a (IŞİD-K) göndermede bulunup dünya çapındaki operasyonlarından dolayı terör örgütü üyelerini övdü.

OCAKTA DA KORKUNÇ ÇAĞRI YAPMIŞTI

El-Ensari öte yandan ocak ayında 'Onları bulduğunuz yerde öldürün' başlıklı bir kampanyayla terör saldırılarına yeniden odaklanılması çağrısında bulunmuştu. El-Ensari Müslümanlara İsrail-Filistin çatışmasının sadece İsrail'e karşı değil, Yahudilere karşı da bir savaş olduğunu söylemişti.

4 Ocak'ta yapılan bu açıklamadan günler sonra IŞİD'e bağlı örgütler, aralarında İran'ın Kerman kentinde 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının da bulunduğu terör saldırıları düzenlemişti.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





