HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ramazan ayını cihat ayı ilan ettiler! IŞİD'den dünyanın kanını donduran 'katliam' çağrısı: 'Yalnız kurtlar' harekete geçiyor

Ramazan ayını cihat ayı ilan ettiler! IŞİD'den dünyanın kanını donduran 'katliam' çağrısı: 'Yalnız kurtlar' harekete geçiyor

29.03.2024 12:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya daha Moskova'daki terör saldırısının şokunu atlatamadan terör örgütü IŞİD'den akla durgunluk verecek nitelikte bir katliam çağrısı geldi. 10 yıl öncenin yıl dönümü dolayısıyla paylaşılan katliam bildirisinde ramazan ayı 'cihat ayı' ilan edildi. IŞİD sözcüsü tüm yandaşlarına harekete geçme çağrısında bulundu. Akıllara ocak ayında yapılan benzer bir çağrıdan kısa süre sonra gerçekleşen terör saldırıları geldi.

Ramazan ayını cihat ayı ilan ettiler! IŞİD'den dünyanın kanını donduran 'katliam' çağrısı: 'Yalnız kurtlar' harekete geçiyor

Son olarak Rusya'nın başkentinde en az 143 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla gündeme gelen IŞİD'den tüyler ürperten bir bildiri geldi. 'Yalnız kurtlara' seslenen IŞİD sözcüsü Avrupa, ABD ve İsrail'de Hristiyan ve Yahudilerin topluca katledilmesi çağrısı yapıldı.

d

RAMAZAN AYINI 'CİHAT AYI' İLAN ETTİ

IŞİD'in Irak ve Suriye'de halifelik ilan etmesinin 10. yıldönümü münasebetiyle yayınlanan 41 dakikalık kayıtta Ebu Huzeyfe el-Ensari ramazan ayını 'cihat ayı' olarak ilan etti ve yandaşlarını ABD, Avrupa ve İsrail'de saldırılar düzenlemeye çağırdı.

f

MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI YAPTI: CİHATÇILARA KATILIN

Daily Mail'in aktardığına göre El-Ensari ayrıca Müslümanları evlerini terk etmeye ve cihatçılara katılmak ve saflarını güçlendirmek üzere göç etmeye çağırdı.

e

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI SONRASI ÖVGÜ MESAJI

El-Ensari, geçen hafta Moskova'daki Crocus City Hall konser alanında düzenlenen ve en az 143 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırısını üstlenen IŞİD Horasan'a (IŞİD-K) göndermede bulunup dünya çapındaki operasyonlarından dolayı terör örgütü üyelerini övdü.

Cinsel organına elektrik vererek konuşturmuşlar Cinsel organına elektrik vererek konuşturmuşlar

xcvnv

OCAKTA DA KORKUNÇ ÇAĞRI YAPMIŞTI

El-Ensari öte yandan ocak ayında 'Onları bulduğunuz yerde öldürün' başlıklı bir kampanyayla terör saldırılarına yeniden odaklanılması çağrısında bulunmuştu. El-Ensari Müslümanlara İsrail-Filistin çatışmasının sadece İsrail'e karşı değil, Yahudilere karşı da bir savaş olduğunu söylemişti.

g

İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi

4 Ocak'ta yapılan bu açıklamadan günler sonra IŞİD'e bağlı örgütler, aralarında İran'ın Kerman kentinde 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının da bulunduğu terör saldırıları düzenlemişti.

ğBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli seçim sonuçları canlı!Denizli seçim sonuçları canlı!
Canlı Burdur seçim sonuçları! Canlı Burdur seçim sonuçları!
Canlı Kütahya seçim sonuçları! Canlı Kütahya seçim sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ işid
En Çok Okunan Haberler
Geçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdü

Geçmeyen öksürüğü vardı! Sonucu dehşete düşürdü

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

Güpegündüz emekli akını

Güpegündüz emekli akını

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Vatandaşı yumruklayan belediye başkanı kendini bakın nasıl savundu

Vatandaşı yumruklayan belediye başkanı kendini bakın nasıl savundu

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

Bağcılar'daki sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal! Serbest kalma ihtimali ağızları açık bıraktı: Kimseye söylemezsen her istediğini veririm

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.