18’inci yüzyıldan itibaren yapıldığı bilinen "Kadayıf" Elazığ’da deden toruna geçerek üretilirken, özellikle Ramazan ayında yoğun talep görmeye devam ediyor. Elazığ’ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Kapalı Çarşı’daki kadayıfçılar, Ramazan ayında yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların en çok Ramazan ayında Kadayıfçılar Sokağı’na yoğun ilgi göstermesi de esnafların yüzünü güldürüyor. İlgi nedeniyle yoğun mesai harcayan ustalar, ürettikleri kadayıfın kilosunu 12 liradan müşteriye sunuyor. Kadayıfçılık kapalı çarşıdaki bazı esnaflar arasında dededen toruna geçerken, bazıları da yetiştirdikleri elamanlarına devrederek işi devam ettiriyor. 80 yıllık geleneklerini devam ettirdiklerini ve işlerinin yoğun olduğunu belirten kadayıf ustası Levent Çelik, "Bu dükkan, dededen babaya, babadan toruna 80 yıllık mazisi var. Biz kadayıf satışı yapıyoruz. Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Kapalı Çarşı’da kadayıf üzerine çalışan en eski dükkan burası. Biz de 80 yıllık geleneği, işi ve aynı sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazan aylarında işlerimiz daha yoğun oluyor. Bundan 15 yıl önceki Ramazan aylarına göre düşük ama normal günlere göre iyidir. Kadayıfın kilosu 12 TL. İki senedir fiyatlar aynı. Her şeye zam geldi. Una ve tüpe zam geldi ama biz kadayıfı iki senedir aynı fiyata veriyoruz" dedi.

"Hem şerbetlisi, hem şerbetsizi hazırlanıyor"

Vatandaşların, Ramazan ayında kadayıfa daha çok rağbet gösterdiğini söyleyen ve kadayıfın yapılışı hakkında bilgiler aktaran kadayıf ustası Enes Singin, “Vatandaşların isteklerine göre şerbetli şerbetsiz kadayıf hazırlıyoruz. Vatandaşlar kadayıfı iftar için alıyor. Kadayıfı pişirmek için ilk önce tereyağı ile tepsiyi yağlıyoruz. Ardında bir tepsi için 850 gram çiğ kadayıfın arasına isteğe göre ceviz veya peynir katıyoruz. Ondan sonra fırında yaklaşık 30 dakikada pişiyoruz. Şerbeti için de 1’er kilogramlık şeker ile su kullanıyoruz. 20 dakika kaynadıktan sonra 10 dakika dinlendirip şerbetini ilave ediyoruz. Evde bu imkanlar olmadığı için genelde fırınlarda pişiriliyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayınının olmazsa olmazı

Kadayıf almaya gelen Şükrü Keskin ise “Kadayıf, Ramazan ayının baş tacıdır olmazsa olmazıdır. İftardan sonra evde tereyağı ile yapılınca tadı süper oluyor. Kadayıfın, 45 senedir Kapalı Çarşı’da yapıldığını biliyorum. Bizim Elazığ’ın kadayıfı süperdir. Çok güzel kadayıf yapıyorlar”diyerek düşüncelerini aktardı.

Ramazan ayı nedeniyle kadayıf aldığını ve evde kendisinin hazırladığını dile getiren Hakkı Usta, kaymaklı ve tereyağlı olarak yaptığını aktardı.