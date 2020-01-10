HABER
  4. Ramazan başlangıcı ne zaman 2020? İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih

Ramazan başlangıcı ne zaman 2020? İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

2020'nin ilk günlerine girmemizle birlikte 'Ramazan başlangıcı ne zaman 2020?' cevabı aranılan soruların arasında yer alıyor. İslam'da kutsal 3 aylar arasında sonuncusu olan Ramazan ayı için herkes 'Ramazan başlangıcı ne zaman 2020?' sorusunun cevabını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 Dini Günler Takviminde Ramazan ayının başlayacağı tarih belirtildi. İşte 'Ramazan başlangıcı ne zaman 2020?' sorusunun yanıtı...

Ramazan başlangıcı ne zaman 2020? İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih

'Ramazan başlangıcı ne zaman 2020?' sorusu internette en çok cevabı aranılan sorular arasında yer alıyor. Kutsal 3 aylar arasında sonuncusu olan Ramazan ayının başlangıcını merak edenler 'Ramazan başlangıcı ne zaman 2020?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 Dini Günler Takviminde kutsal 3 aylar ve Ramazan ayının başlayacağı tarihler belirtildi. İşte 'Ramazan başlangıcı ne zaman 2020?' sorusunun yanıtı...

RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Dini Günler Takvimine göre 25 Şubat'ta üç aylar başlayacak. 25 Mart Şaban, 24 Nisan ise Ramazan ayının başlangıcı olacak.

2020


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Daha önce hiç gördünüz mü? Tüylü deniz yıldızıDaha önce hiç gördünüz mü? Tüylü deniz yıldızı
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan başlangıcı ne zaman 2020 ramazan ayı şaban ayı Recep Ayı ramazan ayı ne zaman başlayacak

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daha önce hiç gördünüz mü? Tüylü deniz yıldızı

Daha önce hiç gördünüz mü? Tüylü deniz yıldızı

1 yılda ormanın ortasında hayallerindeki evi inşa ettiler!

1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi

Van'daki Muradiye Şelalesi kısmen dondu

Muradiye Şelalesi dondu

İstanbul barajlarında doluluk oranı

İşte İstanbul barajlarındaki son doluluk oranı

Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Korkutan kaza! Şoka girdi, hiçbir şey hatırlayamadı

Plastik poşetin yasaklandığı Tayland'da halk alışverişe bakın nasıl geldi

Alışverişe böyle geldiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.