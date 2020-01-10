Ramazan başlangıcı ne zaman 2020? İşte Ramazan ayının başlayacağı tarih

'Ramazan başlangıcı ne zaman 2020?' sorusu internette en çok cevabı aranılan sorular arasında yer alıyor. Kutsal 3 aylar arasında sonuncusu olan Ramazan ayının başlangıcını merak edenler 'Ramazan başlangıcı ne zaman 2020?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 Dini Günler Takviminde kutsal 3 aylar ve Ramazan ayının başlayacağı tarihler belirtildi. İşte 'Ramazan başlangıcı ne zaman 2020?' sorusunun yanıtı...

RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN 2020?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Dini Günler Takvimine göre 25 Şubat'ta üç aylar başlayacak. 25 Mart Şaban, 24 Nisan ise Ramazan ayının başlangıcı olacak.



