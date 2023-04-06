Heyecanla beklenen Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. 11 ayın sultanı ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayram planlarını şimdiden yapmak isteyenler bayram takvimini merak ediyorlar. Peki, Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi tarihte? Bayram tatili bu sene kaç gün? İşte tüm detaylar...
Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan tarihi aynı zamanda son oruç tutulacak.
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesiyle bayram tatili 3,5 gün olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar