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Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi tarihte? Bayram tatili bu sene kaç gün?

06.04.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi tarihte? Bayram tatili bu sene kaç gün? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bayram planı yapmak isteyenler tam tarihleri merak ediyorlar. İşte 2023 Ramazan Bayramı tarihleri...

Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi tarihte? Bayram tatili bu sene kaç gün?

Heyecanla beklenen Ramazan Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. 11 ayın sultanı ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayram planlarını şimdiden yapmak isteyenler bayram takvimini merak ediyorlar. Peki, Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi tarihte? Bayram tatili bu sene kaç gün? İşte tüm detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA, HANGİ TARİHTE?

Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan tarihi aynı zamanda son oruç tutulacak.

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BAYRAM TATİLİ BU SENE KAÇ GÜN?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesiyle bayram tatili 3,5 gün olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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