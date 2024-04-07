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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Yola çıkacaklar dikkat: Meteorolojiden uyarılar geliyor! Yağış geliyor...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.04.2024 10:17
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9 günlük bayram tatili başladı. Vatandaşların kimisi aileleriyle vakit geçirmek için memleketlerine kimisi ise tatil beldelerine gitmeyi tercih ediyor. Bayram tatiline çıkacakların hava durumunu da dikkate alması gerekiyor. Meteoroloji bölge vererek uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Orhan Şen de gök gürültülü sağanak uyarısı vererek risk altındaki illeri sıraladı. İşte bayramda hava nasıl sorusunun cevabı!

Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Yola çıkacaklar dikkat: Meteorolojiden uyarılar geliyor! Yağış geliyor...

Yurt genelinde milyonlarca vatandaş bayram tatilini değerlendirmek amacıyla seyahate çıkıyor. Ayrıca vatandaşlar bayramda havanın nasıl olacağını da merak ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün telkinlerini dikkate almaları konusunda uyardı. Ayrıca meteoroloji Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu yayınladı. İşte bayram boyunca etkili olacak hava olayları!

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BAKAN ÖZHASEKİ VATANDAŞLARI UYARDI

Bakan Mehmet Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

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PROF. DR. ORHAN ŞEN: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin paylaştığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Pazar Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olacak.

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Bugün sıcaklıklar Batı ve Güney Doğu’da 3-5 derece azalacak. İstanbul, sabah ve öğlen yağmurlu 16 derece, İzmir yağmurlu 22, Antalya 25, Ankara gece yağmurlu 17 derece. Yarın sıcaklıklar güneyde düşecek ve yağmur gelecek. Perşembe gününden itibaren Ege ve Akdeniz tatil yerlerinde 4-5 derece artacak.”

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı hava durumu tatil
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