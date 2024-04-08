HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ramazan Bayramı’nda ‘Tatlı’ uyarısı: "İlk günler çok sıkıntılı oluyor"

Ramazan Bayramı’nda ‘Tatlı’ uyarısı: "İlk günler çok sıkıntılı oluyor"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.04.2024 12:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı’nda tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Diyetisyen Gülay Kurt Güneyi, “Özellikle bayramın ilk günleri çok sıkıntılı oluyor. Tatlı türü şeyler yapmak ve yemek zorundaysak tercihimiz; şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar. Porsiyon kontrolü önemli, kan şekerindeki sıkıntılarla birlikte başka hastalıkların da tetiklenmesine yol açabilir. En büyük sıkıntımız; ısrar özellikle misafirliklerde, zararlı olduğunu biliyoruz ancak hayır demeyi bilmiyoruz” dedi.

Ramazan Bayramı’nda ‘Tatlı’ uyarısı: "İlk günler çok sıkıntılı oluyor"

Ramazan Bayramı öncesi bayram dönemlerinde tatlı tüketimindeki artışa dikkat çeken uzmanlar, bunun sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Uzm. Diyetisyen Gülay Kurt Güneyi de bayramda tüketilen fazla orandaki tatlı, şeker tarzı ürünlerin kan şekeri düzensizliklerinin en önemli nedenlerinden olduğu ifade ederken porsiyonlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

“TERCİHİMİZ ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE SÜTLÜ TATLILAR OLMALI”

Bayramda tatlı tüketimi konusunda aşırıya kaçılmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Diyetisyen Gülay Kurt Güneyi, “Özellikle bayramın ilk günleri bu anlamda bizim için çok sıkıntılı oluyor. Fazla miktarda tüketim sağlandığında mide, bağırsak, sindirim sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Ramazan sonrası önceliğimiz artık dengeli beslenmeye geçiş olacak, bol su tüketimine özen gösterip fiziksel aktivitenin de artırılmasını tavsiye ediyoruz.

AW179194_02

İnsanlar, ‘Bayramdayız, bir sürü misafirimiz gelecek, hazırlık yaptık, ne yapacağız’ diyecektir, mümkün mertebe hazırlıklarımızda eğer tatlı türü şeyler yapmak ve yemek zorundaysak tercihimiz; şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar olması. Porsiyon kontrolü bu anlamda önemli. Ana yemek de olsa tatlı türü de olsa muhakkak ki porsiyonları kontrol altına almak zorundayız. Tek tip beslenmeden yana değiliz, besin öğeleri olarak gruplandırdığımız et, süt, meyve, sebze grubunun her öğünde dengeli alınmasından yanayız. O yüzden bir öğünde sadece sevdiğimiz bir gıdaya yönelmeyi çok doğru bulmuyoruz. Çeşitli beslendiğimizde yeterli mineral, vitamin, lifler alabiliyoruz” dedi.

soğuk baklava

“ZARARLI OLDUĞUNU BİLİYORUZ ANCAK HAYIR DEMEYİ BİLMİYORUZ”

Sağlıklı beslenmenin hastalıkların önlenmesindeki önemine dikkat çeken Uzm. Diyetisyen Güneyi, “Bayram şeker bayramı, Ramazan Bayramı yiyeceğimiz tatlı, hamur işi tarzı şeyler olacağı için bu sindirim problemlerine, kan şekerindeki sıkıntılarla birlikte başka hastalıkların da tetiklenmesine yol açabilir. Şu an obezitede Avrupa’da 1’nci sıradayız. Obezite her yaş grubunda artmış durumda, kadınlarda yüzde 35-40 oranında erkeklerde yüzde 25 civarında. Sağlıklı beslenme hem kronik hastalıkların önlenmesinde hem çocukluk çağı diyabeti, yetişkinlik sorunları, obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların önlenmesinde bizim için önemli.

tatlı krizi

Şu an ciddi bir çocukluk çağı obezitesi söz konusu, bayram demek çocukların şeker topladığı ve bu şekerleri çifter çifter yediği bir dönem. Maalesef ki hareketsizlikleri de söz konusu. Hayır demeyi bilmemiz lazım. Şeker hastalarına az ve sık beslenmeleri, ara öğün yapmalarını öneriyoruz. Şeker hastalarının önemli bir sağlık problemi olduğunu da göz önüne alarak onları bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Mümkün mertebe ısrar etmemeye çalışalım, bizim en büyük sıkıntımız; ısrar özellikle de misafirliklerde hayır demeyi bilmemiz lazım, zararlı olduğunu biliyoruz ancak hayır demeyi bilmiyoruz” dedi.

(İHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldıCemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı
AK Parti ve Yeniden Refah seçmenleri taşla, sopayla birbirlerine girdiAK Parti ve Yeniden Refah seçmenleri taşla, sopayla birbirlerine girdi
Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti! Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı tatlı sağlıklı yaşam
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor!

İlk fatura İstanbul ve Ankara'ya kesiliyor!

İYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdi

İYİ Parti'de Akşener dönemi sona erdi

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Yüzerken fark ettiler! 10 metrekareye 1 tane düşüyor

Yüzerken fark ettiler! 10 metrekareye 1 tane düşüyor

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Siyasi geleceği için endişelenmeli!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.