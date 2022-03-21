Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı hangi güne, tarihe denk geliyor?

Mübarek Ramazan ayı hızla yaklaşıyor. Vatandaşlar, Ramazan ve Ramazan Bayramına dair soruların yanıtını araştırmaya başladı. Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan tarihinde başlıyor. 11 ayın sultanının gelmesi ile birlikte birlikte tüm İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirip, bu mübarek ayın huzurundan, faziletinden ve nimetlerinden faydalanmak için dualarda buluşacak. 2022 yılının ilk dini bayramı da bu mübarek ayın sonunda kutlanacak. Milyonlarca insanın merak ettiği Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz...

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene yani 2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadetinin son günü ise, 1 Mayıs 2022 tarihine denk geliyor. 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılı Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarihler şunlardır;

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN'IN ANLAMI NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve tövbe mevsimidir. Bu kıymetli ve eşi bulunmaz zaman dilimini ibadetlerle ve iyiliklerle geçiren Müslümanlar ebedi mutluluğun kapısını aralayacak. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

