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Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günde? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? 2023 resmi tatiller takvimi

29.03.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tarihleri ramazan ayının gelmesiyle birlikte merak edilmeye başlandı. ''11 Ayın Sultanı'' olarak da anılan ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü tutulan ilk oruçla başlamış oldu. Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getiriyorlar. Bu mübarek ayının bitiminde Ramazan Bayramı idrak edilecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günde? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte 2023 resmi tatiller takvimi

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günde? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? 2023 resmi tatiller takvimi

Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet Dini Günler Takvimine göre netlik kazandı. Bu yıl Nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı tatili ile okullarda ara tatil birleşiyor. Hicrî takvime göre 9. ay olan ve Hz. Peygamber'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı zaman olarak bilinen ramazan ayının hemen ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek. İşte Ramazan Bayramı tarihleri ile 2023 resmi tatiller...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet Dini Günler Takvimine göre netlik kazandı. 20 Nisan Perşembe günü 2023 Ramazan ayının son günü yani arife günü olarak Diyanet Takvimi'nde yer aldı. Müslüman alemi, 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. 3 gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

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RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. Bugünden itibaren Ramazan Bayramına 23 gün kaldı. 23 gün sonrasında Müslümanlar bayram namazı ile birlikte Ramazan Bayramı'nı karşılayacaklar.

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2023 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

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