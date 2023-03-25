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Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 2023 dini bayram ve resmi tatiller!

25.03.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tarihleri ile tatil günleri, ramazan ayının gelmesiyle beraber merak edilmeye başlandı. ''On Bir Ayın Sultanı'' olarak da anılan Ramazan ayı, 23 Mart Perşembe günü tutulan ilk oruçla başlamış oldu. Ramazan ayında dini görev olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Ramazan Bayramı'nda izne çıkacak ve tatili değerlendirecek olan vatandaşlar şimdiden tarihleri sorgulamaya başladılar. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? 2023 dini bayram ve resmi tatiller!

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı gibi birçok dini bayram ve resmi tatil günlerinin 2023 yılında hangi günlere denk geldiği sık sık sorgulanıyor. Birçok kişi resmi tatil günlerine göre aylar öncesinden tatil planı yapıyor. Bu doğrultuda "2023 resmi tatiller ne zaman, dini bayramlar ne zaman?" şeklinde arama motorlarında sorgulamalar yapıldı. Peki, 2023 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? İşte 2023 resmi tatil ve dini bayram günleri...

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart Perşembe günü başladı ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

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2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

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