Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı’na ne kadar kaldı?

2021 yılında Ramazan ayının başlangıcı 13 Nisan tarihine denk geldi. Bir ay boyunca devam edecek olan Ramazan aynı en son 12 Mayıs tarihinde son buluyor. Müslüman vatandaşlarımız son iftarlarını 12 Mayıs akşam ezanı ile yapacaklar. Bunun hemen ardından 13 Mayıs tarihinde ise beklenen Ramazan Bayramı başlamış oluyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı için Müslüman vatandaşlar şimdiden hazırlıklarını yapmaya başladı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacak. 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri bayramın devamı olacak.

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ TAKVİMİ

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. 2021 yılında Kadir gecesi 8 Mayıs tarihine denk gelmektedir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir.

Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gün doğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır.