Ramazan'da dengeli beslenme önerileri

Ramazan'da dengeli beslenme nasıl olmalı?

Ramazan'da dengeli beslenme nasıl olur sorusu sürekli merak uyandıran bir konu. Hangi

yiyecekler uzun süre tok tutar? Ramazan'da dengeli beslenmek için hangi yiyecekler

yenmemeli sorularına uzmanlar açıklık getirdi.

Ramazan'da dengeli beslenebilmek için uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken bazı

noktalar var. Yaklaşık on altı saat süren sahur ve iftar arasında açlık çekmemek için protein

ağırlıklı ve tok tutan yiyeceklerle beslenilmeli. Yağlı ve fazla baharatlı yiyeceklerden

kaçınılmalı. Uzmanlara göre bu tarz besinler gün içinde hem susuzluk hissi oluşturan hem de

kilo alımına da neden olan besinlerdir.

Ramazan'da nasıl dengeli beslenmek gerektiğini diyetisyenler açıkladı

Ramazan'da nasıl dengeli beslenmek gerektiğini uzmanlar açıkladı. Uzmanlara göre ramazanda hafif ve tok tutan yiyecekler tercih edilmeli. Yumurta, patates, yeşillik bolca yenmeli ve yine bol su tüketilmeli. Hem sahurda hem de iftarda kızartma ve turşu gibi yağlı ve tuzlu yiyecekler tüketilmemeli.