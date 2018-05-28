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Ramazan'da dengeli beslenme önerileri

elif.duzen elif.duzen
RAMAZAN HABERLERİ  | 28.05.2018 13:53 | Son Güncelleme

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle Ramazan ayında dengeli beslenme nasıl olmalı sorusu yeniden akıllara geldi. Ramazan'da dengeli beslenme nasıl olmalı sorusuna diyetisyenlerden farklı öneriler gelmeye başladı. Peki, Ramazan'da dengeli beslenme nasıl olmalı?

Ramazan'da dengeli beslenme önerileri

Ramazan'da dengeli beslenme nasıl olmalı?

Ramazan'da dengeli beslenme nasıl olur sorusu sürekli merak uyandıran bir konu. Hangi
yiyecekler uzun süre tok tutar? Ramazan'da dengeli beslenmek için hangi yiyecekler
yenmemeli sorularına uzmanlar açıklık getirdi.

Ramazan'da dengeli beslenebilmek için uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken bazı
noktalar var. Yaklaşık on altı saat süren sahur ve iftar arasında açlık çekmemek için protein
ağırlıklı ve tok tutan yiyeceklerle beslenilmeli. Yağlı ve fazla baharatlı yiyeceklerden
kaçınılmalı. Uzmanlara göre bu tarz besinler gün içinde hem susuzluk hissi oluşturan hem de
kilo alımına da neden olan besinlerdir.

Ramazan'da nasıl dengeli beslenmek gerektiğini diyetisyenler açıkladı

Ramazan'da nasıl dengeli beslenmek gerektiğini uzmanlar açıkladı. Uzmanlara göre ramazanda hafif ve tok tutan yiyecekler tercih edilmeli. Yumurta, patates, yeşillik bolca yenmeli ve yine bol su tüketilmeli. Hem sahurda hem de iftarda kızartma ve turşu gibi yağlı ve tuzlu yiyecekler tüketilmemeli.

Sahurda esmer ekmek tüketmek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Yine tokluk süresini
uzatmak için süt, yoğurt ve peynir gibi kahvaltılık besinleri tercih etmekte fayda var. Sahurda
salata vb.besinler tüketmek de hem Ramazan'da dengeli beslenmek için hem de kilo
vermek isteyenler için ideal yöntemlerden biri.

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İftarda nelere dikkat etmeliyiz?

Uzmanlara göre iftarda dikkat edilmesi gereken en önemli konu hızlı yemek yememek.
Beslenme uzmanları hızlı yemek yiyerek mideyi yormamak gerektiğine dikkat çekiyor. İftar
esnasında dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar şöyle;

  • Yemeğe önce çorbayla başlanmalı.
  • Çorbadan sonra 10 ile 15 dakika kadar ara verilmeli.
  • Yemek esnasında ve sonrasında su tüketimine önem verilmeli.
  • Yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, sebze ağırlıklı beslenmeli.
  • Az yağ ile hazırlanmış zeytinyağlıları tercih edin
    Yaz mevsimi Ramazanlarında daha dikkatli olunmalı.

Yaz mevsimine denk gelen ve sıcak geçen Ramazan aylarında dengeli beslenmeye daha fazla özen gösterilmeli. Gün içinde su tüketimi gerçekleşmediği için iftar ve sahur arasında gerekli miktarda su tüketilmeli. Bir diğer susuz kalmama yöntemi ise salatalık, karpuz, domates gibi su açısından zengin yiyecekler tüketmek. İftar ve sahur arasında gerekli su tüketimi sağlandığında Ramazan ayı daha rahat geçecektir.

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