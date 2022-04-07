Ramazan'da susuz kalan cildinizi hurma maskesiyle parlatın

Ramazan'da susuz kalan ciltlerin parlaklığını yitiriyor. Ramazan ayı boyunca ışıl ışıl bir cilde sahip olabilmek için evde bazı uygulamalar yapabilirsiniz. Hem de pahalı cilt bakımlarına gerek kalmadan Ramazan’da her evde bulunan hurmayla parlak bir cilde sahip olunabilir.

HURMA MASKESİ NASIL YAPILIR?

Hurma maskesi için ihtiyacınız olan en önemli şey adından da belli olabileceği üzere hurmadır. Hurma maskesi için 3 adet hurmaya ihtiyacınız var. İyice yıkayıp çekirdeklerini çıkarın. Yarım su bardağı sütü 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Ateşi kapatın ve süte hurma ekleyin. Yarım saat demlenmesine izin verin. Süt ile hurmayı iyice birbirine karıştırın ve macun haline getirin. Karışıma bir çorba kaşığı irmik ekleyip çırpın. Karışıma bir yemek kaşığı bal ve birkaç damla çuha çiçeği yağı ekleyin.

HURMA MASKESİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Hafif bir temizleyici ile yüzün temizlendikten sonra hurma maskesini yüzünüze uygulayabilirsiniz. Hurma maskesini yüzünüze sürdükten sonra 30 dakika bekleyin. Sonrasında ise yüzünüze biraz su püskürtün. Ardından maske yumuşamaya başladığında dairesel hareketlerle ovalayın ve sade su ile durulayın. Cilt tonunuzda gözle görülür bir fark görmek için haftada bir kez parlak bir cilt için hurma maskesi kullanabilirsiniz.



