Ramazan davulcularının sahur mesaisi

KIRKLARELİ (AA) - Ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı.

Sahur vaktinin geleneksel habercileri ramazan davulcuları, ilk mesaileri için sokaklara çıktı.

Davul seslerini duyan birçok vatandaş ise evlerinin balkonlarına çıkarak davulcuları selamladı.

Davulcu Yılmaz Demirören, AA muhabirine, 21 yıldır ramazan ayı heyecanını yaşadığını söyledi.

Mesleği dedesinden öğrendiğini ve devraldığını ifade eden Demirören, ramazan boyunca vatandaşları sahura uyandırmak için çaba göstereceğini belirtti.

Davul çaldığı sırada lambaların yandığını görünce çok mutlu olduğunu aktaran Demirören, yaptığı işten büyük keyif aldığını kaydetti.

Sahur mesaisinde kendisine kolaylıklar dileyen vatandaşların da olduğunu dile getiren Demirören, "Vatandaşların uyandığını görünce yaptığım işle gurur duyuyorum. Vatandaşların sahura kalktığını görmek beni mutlu ediyor." dedi.

