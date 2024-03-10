Ramazan davulcusu manileri 2024: En güzel, kısa, komik Ramazan davulcusu manileri

Ramazan ayının en heyecanlı saatleri sahur ve iftar vaktidir. Sahurda niyet edilen oruçlar, iftar ile birlikte açılır, bütün insanlar aynı anda duada birleşir. Sahur vakti de oruç ibadetinin önemli saatlerinden biridir. Oruç tutmak için alarmların ayarlandığı sahur saati, kşam ezanına kadar yemek yenemeyeceği oruç için bir ön hazırlık olarak icra edilir. Sahur saatini kaçırmamak için ya evde uyanık kalan kişi görevlendirilir ya da alarm kurulur ve alarm sesi ile uyanılır.

Alarm teknolojisinin olmadığı, teknolojinin henüz gelişmediği eski dönemlerde sahura uyandırma işini ramazan davulcuları üstlenmiştir. Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan ramazan davulcuları, ramazan ayının neşeli ve samimi detaylarından biridir. Ellerindeki tokmak davula çarptığı zaman, ağızlarından çıkan ramazan manileri sahur vaktinde uyanık olan semt sakinlerini mutlu etmektedir.

Ramazan davulcusu manileri 2024

Davulcu manileri eski zamanlarda ihtiyaç duyulan ancak günümüzde güzel bir gelenek olarak devam ettirilen bir uygulamadır. Ramazan davulcusu manileri oldukça çeşitlidir. İşte onlardan bazıları:

Denizden çek oltanı!

Duvara as baltanı!

Hoş geldi sefa geldi,

On bir ayın sultanı.

Ramazan’la uyandı,

Mümin nura boyandı,

Hazırlıklar başladı,

Camide kandil yandı.

Müminlere nimettir,

İlk on günü, rahmettir,

Bu ayda oruç tutmak,

Büyük bir ganimettir.

Müminler huzur bulur,

Günahları affolur,

Bayram günü gelince,

Cehennemden kurtulur.

Sabah erken çık yola!

Dikkat et sağa sola!

Ramazan ayı geldi,

Oruç mübarek ola.

Gece pilav pişirdim,

Yedim, karnı şişirdim,

Sıcak başıma vurdu,

Dilim sürçtü, şaşırdım.

Gündüz yiyip içmemek,

Sahurda pilav yemek,

Ramazan’da hoş olur,

Gece mani söylemek.

En güzel Ramazan davulcusu manileri

Davulun içi pekmez

Çalarım fakat ötmez.

Bir bahşiş vermezseniz

Davulcu buradan gitmez.

Bu aya hürmet gerek,

Nîmete şükür gerek,

Mübârek Ramazan’da,

Hakka ibâdet gerek.

Çatal kaşık elimde,

Besmele var dilimde,

Fazla kaşık salladım,

Bir sızı var kolumda.

Cebimin ağzı dardır,

İçinde şeker vardır.

Sabreyle aman gönül,

İftara neler vardır?

Duvardan kedi atladı,

Bekçinin ödü patladı.

Merak etme bekçi baba,

Bey kesesini yokladı.

Eski cami direk ister,

Söylemeye yürek ister,

Benim karnım tok ama,

Arkadaşım börek ister.

Ezanlar hep okundu,

İftarlığım lokumdu,

Aç karnına çok yedim,

Bana biraz dokundu.

Gökyüzünün melekleri,

Devran eder felekleri,

Bu ayda ikram edenin,

Zayi olmaz emekleri.

Göz aydın hepimize,

Mübârek günler bize,

Onbir ayın sultanı,

Hoş geldin evimize.

Kısa Ramazan davulcusu manileri

Ramazan manileri genellikle kısa ve komik olmaları ile bilinir. Komik davulcu manileri sahura kalkanlar için neşe dolu bir an olarak görülür. Kısa ve komik Ramazan davulcusu manileri şu şekildedir:

Günâhın olsa yığın,

Yine de O’na sığın.

Gazabından fazladır,

Rahmeti Allahımın.

Hakk’ın bize ihsanısın,

Hem ayların sultanısın,

Sen bir saadet kânısın,

Ey mâhı sultan merhaba.

Hava sıcak terlerim,

Birçok mâni derlerim,

Davet verdim bu akşam.

Sizleri de beklerim.

Hoşafın suyu boldur,

Bir kepçe daha doldur,

Sahurda köfte varmış,

Ne olur erken kaldır.

İşte geldim iki büklüm,

Üstümdedir davul yüküm,

A benim ağalarım,

Selamun aleykum.

Sahur oldu ışıyor,

Bülbüller ötüşüyor,

İftara çay deyince,

Yüreğim tutuşuyor.

Sokak yolu dar mıdır?

Minaresi var mıdır?

İftara kal diyorlar

Acep aslı var mıdır?





