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RAMAZAN FİTRESİ 2023: Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Fitre kimlere verilir? Diyanet açıkladı!

19.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan fitresi bu sene oruç tutamayacak olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu yardım ile bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğini karşılayıp bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından konuya dair açıklamada bulunuldu. Peki, 2023 Ramazan fitresi ne kadar, kimlere verilir. İşte 2023 Ramazan fitresi...

RAMAZAN FİTRESİ 2023: Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL? Fitre kimlere verilir? Diyanet açıkladı!

Ramazan fitresinin ne kadar olduğu merak konusu oldu. 2023 yılı için Ramazan ayı fitresi 70 TL olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Ramazan fitresi ödemesinin deprem mağdurları için bu mübarek ayndan önce de yapılabileceği belirtildi.

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RAMAZAN FİTRESİ 2023

Ramazan fitresi 2023 tutarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi."

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RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Ramazan fitresi 2023 yılı için günlük 70 TL olarak belirlendi.

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RAMAZAN FİTRESİ KİMLERE VERİLİR?

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

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Günümüzde ise fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Buna göre kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası verememektedir. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilmektedir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

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