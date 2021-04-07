Ramazan İmsakiyesi yayınlandı mı? İşte Diyanet'in yayınladığı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il imsak vakitleri…

On bir ayın sultanı Ramazan ayı, İslam aleminin heyecanla beklediği bir ay. Yaklaşan Ramazan ayı için geri sayım sürerken, vatandaşların merak ettiği 2021 Ramazan imsakiyesi de Diyanet tarafından yayınlandı. Peki Diyanet'in yayınladığı imsakiyeye göre İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur, iftar ve imsak vakitleri neler?

RAMAZAN İMSAKİYESİ YAYINLANDI MI? İŞTE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK, İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Ramazan ayının gelmesine az bir süreç kalmışken vatandaşlar il il imsakiye vakitlerini araştırıyor. Sahur, imsak ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi içerisinde bulunuyor. İşte Diyanet İmsakiye 2021 takvimi…

İSTANBUL İMSAKİYESİ





ANKARA İMSAKİYESİ





İZMİR İMSAKİYESİ





Diğer tüm illerin imsakiye vakitlerine ulaşabilmek için Diyanet tarafından yayınlanan bu linki kullanabilirsiniz: https://ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/imsakiye/imsakiye

ORUÇ İÇİN NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Orucun şartlarından biri de niyet etmektir. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılmaktadır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Fakat imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu zamandan itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gereklidir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

