Ramazan, manevi detoks için büyük bir fırsat

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mahir Yeşildal, Ramazan ayının psikoloji üzerindeki önemi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Orucun anlamı, aç kalmanın çok daha ötesinde

Uzm. Dr. Mahir Yeşildal, “Ramazan ayında genel olarak oruç tutmak; imsaktan iftara kadar yemek yememek ve cinsel ilişkide bulunmamak olarak algılanır; ama bu çok sığ bir tanım.Oruç, bunların da ötesinde yalan söylememek, gıybet etmemek, kalp kırmamak gibi şartları da barındırıyor” diyerek,

“Tabii ki aç ve susuz kalmanın neden olduğu hipotansiyon ve hipoglisemi psikolojimizi özellikle akşama doğru ciddi anlamda bozabiliyor, bizi daha sinirli, daha tahammülsüz insanlar haline getirebiliyor, trafikte çok ciddi sorunlar yaşanmasına neden olabiliyor, iftar sonrası öncesi karı-koca kavgalarına neden oluyor… Bunlar her evde yaşanıyordur ya da yaşanmıştır” şeklinde konuştu.

“Vücudumuz gibi, ruhumuzu da toksinlerinden arındırmak gerekiyor”

“Tüm gereklilikleri ile oruç ibadetini gerçekleştirmek, aslında bir manevi detokstur” diyen Uzm. Dr. Mahir Yeşildal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vücudumuzu zehirlerden ve toksinlerden arındırdığımız gibi, ruhumuzu da toksinlerinden, zehirlerinden arındırmak gerekiyor. Ramazan bunun için çok büyük bir fırsat. Bir ay boyunca eğer korteksinizdeki yalan nöronları çalışmadıysa, bir ay boyunca ruhunuz gıybetle, dedikoduyla uğraşmadıysa; bir ay boyunca sosyal medyadan tanımadığınız insanlara kötü yorumlar yazmadıysanız ve arkadaşlarınızın paylaştığı fotoğrafların tamamını beğendiyseniz, manevi bir detoks programına girmişsiniz demektir. Manevi detoks ile bunlardan arınıyorsunuz. İçteki kötülükten, kirden, insanlarla ilgili ön yargılardan, insanları damgalamaktan, ötekileştirmekten, yok saymaktan…