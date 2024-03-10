HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ramazan manileri 2024: En güzel, kısa, uzun, komik Ramazan manileri

Ramazan manileri 2024: En güzel, kısa, uzun, komik Ramazan manileri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
08.03.2024 17:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan manileri, eski zamanlardan itibaren sahur saati geldiğinde davulcuların oruca kalkacak olan kişileri uyandırmak için dizdiği methiyelerdir. Ramazan ayının gelmesine az bir zaman kala Ramazan manileri de araştırılmaya başlanır. Sahur saatinde oruç tutacakları uyandırmak için davul çalan kişiler davul eşliğinde güzel manilerde seslendirir. İşte en güzel, kısa, uzun, komik Ramazan manileri...

Ramazan manileri 2024: En güzel, kısa, uzun, komik Ramazan manileri

İçindekiler

  • Ramazan ayı manileri
  • En güzel Ramazan manileri
  • Uzun ve komik Ramazan manileri

Ramazan gecelerinin en heyecanlı vakitleri sahur ve iftar vaktidir. Sahurda niyet edilen oruçlar, iftar ile açılır tüm kalpler aynı anda duada birleşir. Sahur vakti de oruç ayının önemli saatlerinden biridir. Erken uyuyanlar için alarmların kurulduğu sahur zamanı, akşam ezanına kadar yemek yenmeyeceği oruç için bir ön hazırlık olarak görülür. Sahuru kaçırmamak için ya ailede uyanık kalan kişi görevlendirilir ya da alarm kurulur ve alarm sesi ile uyanılır.

Alarm teknolojisinin olmadığı, teknolojinin henüz ilerlemediği dönemlerde sahura uyandırma işini ramazan davulcuları yapmışlardır. Osmanlı zamanından günümüze kadar varan ramazan davulcuları, Ramazan ayının neşeli ve samimi bir detayıdır. Ellerindeki tokmak davula değdiği zaman, dillerinden dökülen Ramazan manileri sahur zamanında uyanık olan mahalle sakinlerini mutlu etmektedir.

Ramazan ayı manileri

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ramazan manileri 2024 yılında da merak konusu olmuştur. Ramazan manileri kısa olması ile meşhurdur. Kısa Ramazan manileri şu şekildedir:

  • Akşamdan pilavı pişirdim,
    Gene karnımı şişirdim,
    Çok mani diyecektim ama,
    Defteri yolda düşürdüm.

  • Şükür bu aya girdik.
    Akşam hilâli gördük,
    Sevinçlere gark olup,
    Yüzü secdeye sürdük.

  • Ramazan’ım merhaba,
    Bizlere verdin sefâ,
    Rabbimize hamdolsun,
    Her nefeste bin defa.

  • On bir diye sevinme,
    Teravihten erinme,
    İbadetler şükürdür,
    Bunu bil ki öğünme.

  • Bak geldi etli dolma,
    Çok yiyip göbek salma.
    Üstüne bir kahve iç,
    Terâvihe geç kalma!

  • Bu aya sultan ay derler,
    Kaymak ile baldan yerler,
    Ezelden adet kılınmış,
    Bekçiye bahşiş verirler.

  • Davulun içi pekmez
    Çalarım fakat ötmez.
    Bir bahşiş vermezseniz,
    Davulcu buradan gitmez.

  • Hoşafın suyu boldur,
    Bir kepçe daha doldur,
    Sahurda köfte varmış,
    Ne olur erken kaldır.

  • Misafirim nazlandı,
    Börek diye sızlandı,
    Bir sini börek yedi,
    Biraz olsun uslandı.

  • Yaram derindir eşme.
    Aman derdimi deşme.
    Sahurda börek yoktu.
    Gözlerim oldu çeşme.

  • Yemekler boldur gayet,
    Beni de edin davet,
    Birlikte yer içeriz,
    Şöyle ederiz sohbet.

En güzel Ramazan manileri

Ramazan ayında en güzel Ramazan manileri de sıralanır. Ramazan manilerinin kimi uzun olmasıyla kimi kısa olmasıyla kimi de mizahi bir dile sahip olmasıyla meşhurdur.kısa olması ile meşhurdur. En güzel Ramazan manileri için bazı örnekler de şu şekildedir:

  • Sahur oldu ışıyor,
    Bülbüller ötüşüyor,
    İftara çay deyince,
    Yüreğim tutuşuyor.

  • Sahur vakti emîndir.
    Hoşaf suyu serindir.
    Aman eli çabuk tut
    Yetimi sen sevindir.

  • Sokak yolu dar mıdır?
    Minaresi var mıdır?
    İftara kal diyorlar
    Acep aslı var mıdır?

  • Vişneyi dalda koyma.
    Beni bu hâlde koyma.
    İftara çabukça gel,
    Gözümü yolda koyma.

  • Davet ettiniz buyurdum,
    Geldim manimi duyurdum,
    Bulsam kuş tüyü yatağı,
    İnan ki ben de uyurdum.

  • İftar bitti, gece geçti,
    Sahur vaktine atladı,
    Heyecandan durakladım,
    Sanma davulum patladı.

  • Sahur geldi dayandı,
    Tüm müminler uyandı,
    Bugün hava çok sıcak,
    Kalkamayanlar yandı.

Denizden çek oltanı!
Duvara as baltanı!
Hoş geldi sefa geldi,
On bir ayın sultanı.

  • Boşa gitmez dilekler,
    Bekler bizi çilekler,
    İftarda olanlara,
    Dua eder melekler.

Uzun ve komik Ramazan manileri

Ramazan mânileri sadece edebi ve dili bakımından değil dini, tarihi, içtimai, coğrafi, halk kültürü, dönemin özellikleri ve bunun gibi faktörlerle de mutlaka incelenmesi gereken eserlerdir. Uzun Ramazan manileri ile birlikte aynı zamanda insanların yüzünü güldürmeyi amaçlayan komik ramazan manileri de oldukça popülerdir. Bu manilerden bazıları şöyle sıralanır:

  • Tepsiler dizi dizi,
    Dâvete bekle bizi,
    Adresi iyi yaz ki,
    Kolayca bulam sizi.

  • Ramazan manisi evlere gelir,
    Türlü türlü mesajlar verir,
    Yüce rabbim şimdi afiyet bal şeker,
    Yarına şükür ve sabır ver!

  • Rabbimizin nîmeti,
    Ölçülür mü kıymeti?
    Bu ayda müminlere,
    Saçar bolca rahmeti.

  • Hava sıcak terlerim,
    Birçok mâni derlerim,
    Davet verdim bu akşam,
    Sizleri de beklerim.

  • Uyananlara hayırlı Ramazanlar,
    Sahurda şenlenir sofralar,
    Yarına Allah kerim,
    İftarda bekler bizi dolmalar!

  • Sahurda neler yenir neler,
    En güzelidir tereyağlı pideler!
    Aç kalsın biraz mideler,
    Rahatlasın bünyeler.

  • Sahur duası arayanlara sözüm,
    Şükürde olsun hep sözün,
    Sevgi hoşgörü kalplerde,
    Hayırlısı demeli her niyette!

  • Ramazan ayı manileri,
    Şahanedir davulcunun bülbül sesi,
    Biraz yavaş çalsa bir de,
    Öpülesi elleri!

  • Sahur vakti müziğe kulak ver,
    Davulcuyum yorulur bu el,
    Sofrada çok kalma yorulur bel,
    Ramazan manileri bahşişli güzel.

  • Pideden sonra hemen uykuya dalma,
    Sahur duası etmeyi unutma,
    İftar kaçta diye şimdiden sorma,
    Sabırsız olup orucunu bozma.

  • Sabah erken çık yola!
    Dikkat et sağa sola!
    Ramazan ayı geldi,
    Oruç mübarek ola.

  • Gece pilav pişirdim,
    Yedim, karnı şişirdim,
    Sıcak başıma vurdu,
    Dilim sürçtü, şaşırdım.

  • Gündüz yiyip içmemek,
    Sahurda pilav yemek,
    Ramazanda hoş olur,
    Gece mani söylemek.

  • Yeni cami direk ister,
    Bunu söylemeye yürek ister,
    Benim karnım toktur ama,
    Arkadaşım börek ister.

  • Maniler çiçeklidir,
    Birbirine eklidir,
    Davulcunun daveti,
    Mutlaka böreklidir.

  • Evveli rahmettir kula,
    Girelim sıdk ile yola,
    Hulûs ile eyleyelim,
    Ta ki dua makbul ola.

  • Gökyüzünün melekleri,
    Devran eder felekleri,
    Bu ayda ikram edenin,
    Zayi olmaz emekleri.
    Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Sunucunun sorduğu soruya bu yanıtı verdi: 'Ehliyetsiz araba kullandım'Sosyal medya bunu konuşuyor! Sunucunun sorduğu soruya bu yanıtı verdi: 'Ehliyetsiz araba kullandım'
İkinci kez kaza yerine gitmiş, firar için baba da arabadaymış: Sürekli annesine bunu söylemişİkinci kez kaza yerine gitmiş, firar için baba da arabadaymış: Sürekli annesine bunu söylemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan mesajı
Anahtar Kelimeler:
maniler ramazan ayı ramazan manileri
En Çok Okunan Haberler
''Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın!''

''Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın!''

Fenerbahçe-Pendikspor maçında sahalarda ender rastlanacak olay!

Fenerbahçe-Pendikspor maçında sahalarda ender rastlanacak olay!

21 yaşındaki genç kız 4 yıldır kabusu yaşıyor! 'Tecavüz ederim, öldürürüm'

21 yaşındaki genç kız 4 yıldır kabusu yaşıyor! 'Tecavüz ederim, öldürürüm'

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti! "Ailemin ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti! "Ailemin ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim"

Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? Fatih Portakal, CHP'nin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı

Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu önde? Fatih Portakal, CHP'nin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı

Aladağlar'da facia! Türk rehber kar kütlesi altında kaldı

Aladağlar'da facia! Türk rehber kar kütlesi altında kaldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.