HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?  

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?  

29.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; Ramazan ayı nisan ayında başlayacak ve mayıs ayında sona erecek. 13 Mayıs 2021’de ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?  

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak bilinen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. İslam’ın beş şartlarından oruç, Ramazan ayında idrak edilecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

13 Nisan günü başlayacak olan Ramazan ayı, 12 Mayıs günü bitecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, zekat vermek, namaz kılmak, Hacca gitmek, Şehadet etmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, yüce Yaradanın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamıza yarar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize neden olur. Birçok ayette geçtiği gibi insanoğlu nankör ve unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Fakat Ramazan ayının gelmesi ile beraber bir yudum suyun veya bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

Tutulan oruç, muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlarken, nefsi de terbiye eder. Bu anlayış, beraberinde dayanışma ve yardımlaşmayı getirir. Müminler elinden geldiği müddetçe yakınındaki kişilere yardım eder. Bununla beraber Ramazan ayı herkes için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

Ramazan ayı nisanda başlayacak

Müslümanlar, oruçluyken yalnızca yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, madden ve manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi Müslümanların arasındaki kardeşlik ve yardımseverlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde idrak ediliyor. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu gecede inmeye başlamıştır. Bereket ve Rahmet dolu olan bu Kadir Gecesinde tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha dek ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

Ramazan Ayı, aynı anda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan Müslümanlar, yakınındaki insanlara karşı çok daha anlayışlı ve merhametli olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet eder. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olan Müslümanlar, evde mukabele okutturur. Ramazan’ın ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile biter…

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Erdoğan duyurdu! Meclis'te yeni kanun hazırlığıErdoğan duyurdu! Meclis'te yeni kanun hazırlığı
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Görüntüler olay olmuştu! Hamza Dağ'dan 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

Görüntüler olay olmuştu! Hamza Dağ'dan 'Kürşat Ayvatoğlu' açıklaması

Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!

Köpekten çıkan tümörü gören inanamadı!

Korkunç olay! Genç kızı beyzbol sopasıyla darp etti

Korkunç olay! Genç kızı beyzbol sopasıyla darp etti

Muharrem İnce: Nisan'da başvurumuzu İçişleri Bakanlığı'na yapacağız

Muharrem İnce yeni parti için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Su Kanunu' geliyor

Erdoğan duyurdu! Meclis'te yeni kanun hazırlığı

Adana'da yarı çıplak genç korku dolu anlar yaşattı

Adana'da yarı çıplak genç korku dolu anlar yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.