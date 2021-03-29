Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? 

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak bilinen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. İslam’ın beş şartlarından oruç, Ramazan ayında idrak edilecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

13 Nisan günü başlayacak olan Ramazan ayı, 12 Mayıs günü bitecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, zekat vermek, namaz kılmak, Hacca gitmek, Şehadet etmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, yüce Yaradanın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamıza yarar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize neden olur. Birçok ayette geçtiği gibi insanoğlu nankör ve unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Fakat Ramazan ayının gelmesi ile beraber bir yudum suyun veya bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

Tutulan oruç, muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlarken, nefsi de terbiye eder. Bu anlayış, beraberinde dayanışma ve yardımlaşmayı getirir. Müminler elinden geldiği müddetçe yakınındaki kişilere yardım eder. Bununla beraber Ramazan ayı herkes için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.