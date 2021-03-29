Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? 

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak bilinen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. İslam’ın beş şartlarından oruç, Ramazan ayında idrak edilecek.
13 Nisan günü başlayacak olan Ramazan ayı, 12 Mayıs günü bitecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak.
İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, zekat vermek, namaz kılmak, Hacca gitmek, Şehadet etmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, yüce Yaradanın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamıza yarar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize neden olur. Birçok ayette geçtiği gibi insanoğlu nankör ve unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Fakat Ramazan ayının gelmesi ile beraber bir yudum suyun veya bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.
Tutulan oruç, muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlarken, nefsi de terbiye eder. Bu anlayış, beraberinde dayanışma ve yardımlaşmayı getirir. Müminler elinden geldiği müddetçe yakınındaki kişilere yardım eder. Bununla beraber Ramazan ayı herkes için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.
Müslümanlar, oruçluyken yalnızca yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, madden ve manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi Müslümanların arasındaki kardeşlik ve yardımseverlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.
Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde idrak ediliyor. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu gecede inmeye başlamıştır. Bereket ve Rahmet dolu olan bu Kadir Gecesinde tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha dek ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.
Ramazan Ayı, aynı anda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan Müslümanlar, yakınındaki insanlara karşı çok daha anlayışlı ve merhametli olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet eder. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olan Müslümanlar, evde mukabele okutturur. Ramazan’ın ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile biter…
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi
2021 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi
Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe
Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba
Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar