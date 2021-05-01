Ramazan ne zaman bitecek? Orucun kaçıncı günündeyiz? Ramazan Bayramı ne zaman?

Bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizlenmeye, insani duyguların arttığı, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği bir ay olan Ramazan-ı Şerif'in sonlarına geliniyor. Peki, 2021 ramazan ne zaman bitecek? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak? Bugün orucun kaçıncı günü?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK? ORUCUN KAÇINCI GÜNÜNDEYİZ?

Bugün oruç ibadetinin 19. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 11 gün kaldı. Yarın ise bugün Ramazan ayının 20. günü diyeceğiz ve Ramazan ayının bitmesine 10 gün kalmış olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs’ta idrak edilecek. Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın son günü ise 15 Mayıs Cumartesi günü olarak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı toplam tatil günlerinin 4 gün olması bekleniyor. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama ya da duyuru yapılmadı.

