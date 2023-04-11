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Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 Diyanet takvimi

11.04.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman bir aylık oruç ibadetlerinin ardından bayramı bekliyorlar. Ramazan ayının yarılanmasıyla vatandaşlar 'Ramazan Bayramı tarihi ve Ramazan Bayramı kaç gün?' gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2023 Diyanet takvimi

Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 Diyanet takvimi

Ramazan Bayramı her yıl farklı tarihlere ve günlere denk geliyor. Ramazan ayının bitişini simgeleyen, Müslümanların bir araya gelerek sevinçlerini paylaştıkları Ramazan Bayramı tarihleri araştırılıyor. Mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla oruç ibadetlerini yapan binlerce vatandaş "Diyanet ile 2023 Ramazan Bayramı, bayram tatili kaç gün olacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte ramazan ayı ve bayram tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler...

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı, 20 Nisan Arife Günü yapılacak son iftarla sona erecek.

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Oruç ibadet ayı olarak da bilinen on bir ayın sultanı bu yıl 29 gün sürecek. Ramazan ayının sona ermesiyle beraber bayram tatili başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayının son orucu 20 Nisan 2023 tarihinde tutulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olarak idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 2023;

  1. GÜN: 21 Nisan 2023 Cuma
  2. GÜN: 22 Nisan 2023 Cumartesi
  3. GÜN: 23 Nisan 2023 Pazar

Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geldiği için toplam 3 gün sürecek. 24 Nisan Pazartesi günü öğrenciler okula başlayacak, çalışanlar ise işe gidecek. Okullar 14 Nisan'da kapanacak, 24 Nisan'da tekrar desr başı yapılacak.

2023 DİYANET TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi (1 Recep 1444) - Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe - Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma - Miraç Kandili

21 Şubat 2023 Salı (1 Şaban 1444)

6 Mart 2023 Pazartesi - Berat Kandili

23 Mart 2023 (1 Ramazan 1444) - Ramazan başlangıcı

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17 Nisan 2023 - Kadir Gecesi

20 Nisan 2023 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

21 Nisan 2023 Cuma (1 Şevval 1444) - Ramazan Bayramı 1. gün

22 Nisan 2023 - Ramazan Bayramı 2 gün

23 Nisan 2023 - Ramazan Bayramı 3 gün

27 Haziran 2023 Salı - Kurban Bayramı Arifesi

28 Haziran 2023 Çarşamba - Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe - Kurban Bayramı 2. gün

30 Haziran 2023 Cuma - Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi - Kurban Bayramı 4. Gün

26 Eylül 2023 Salı -Mevlid Kandili

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