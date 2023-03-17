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Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi...

17.03.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayına kaç gün kaldığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ﻿Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman? İşte detaylar...

Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi...

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bu yıl, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak. İşte, Diyanet imsakiye ekranı ile Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri...

RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI?

Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'a 6 gün kaldı.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç 23 Mart'ta tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor. Ramazan ayı 21 Nisan Cuma günü sona eriyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İŞTE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

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2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

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