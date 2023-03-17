Ramazan ne zaman, kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Ramazan imsakiyesi...

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bu yıl, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak. İşte, Diyanet imsakiye ekranı ile Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri...
Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'a 6 gün kaldı.
Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç 23 Mart'ta tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor. Ramazan ayı 21 Nisan Cuma günü sona eriyor.
2023 yılında Ramazan, 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 20 Nisan 2023 Ramazan Bayramı'nın arife günü oluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak ve 23 Nisan'da bitecek.
2023 Kurban Bayramı'nın arife günü 27 Haziran gününe denk geliyor. Toplamda 4,5 gün süren Kurban Bayramı, 2023 yılında; 27 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek.
Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün
Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün
Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün
Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün