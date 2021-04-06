HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

06.04.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı gün kaldı. Oruç tutacak ve islam dininin gerekliliklerini yerine getirecek olan yüz binlerce Müslüman Ramazan'ın ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Müslüman alemi için en önemli zamanlardan biri olan mübarek Ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak. İşte, ayrıntılar...

Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler sonra başlayacak. Dinin gerekliliği olan oruç ve ibadetlerin yerine getirileceği Ramazan ayına günler kala 2021 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı da araştırılan konular arasında. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, detaylar...

2021 RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI?

2021 yılında ilk sahur 12 Nisan'ı 13 Nisan'ı bağlayan gecede yapılacak İlk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. Bugün itibari ile Ramazan ayının başlamasına 8 gün kaldı.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslüman alem, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.

RAMAZAN AYI ÖNEMLİ GÜNLER

  • Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

  • Kadir Gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

  • Ramazan Bayramı Arifesi - 12 Mayıs Çarşamba

  • Ramazan Bayramı 1. Gün - 13 Mayıs Perşembe

  • Ramazan Bayramı 2. Gün - 14 Mayıs Cuma

  • Ramazan Bayramı 3. Gün - 15 Mayıs Cumartesi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Bir ilden daha uzaktan eğitim kararıBir ilden daha uzaktan eğitim kararı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Yalova'dan flaş uzaktan eğitim kararı

Bir ilden daha uzaktan eğitim kararı

Dehşeti yaşadı! Kafesten kaçan maymun otel görevlisini tanınmaz hale getirdi

Kafesten kaçan maymun otel çalışanına saldırdı

Meteoroloji uzmanından Perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın

Meteoroloji uzmanından uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın

Kenan Evren öldü, emekli paşalar Bodrum'u terk etti

Kenan Evren öldü, emekli paşalar Bodrum'u terk etti

Özgecan Aslan'ın ailesi sosyal medyada kızlarına hakaret eden kişiye suç duyurusunda bulunacak

Özgecan'ın ailesi suç duyurusu için harekete geçti

Çöp dökmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Çöp dökmek için evden çıkan eşi geri dönmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.