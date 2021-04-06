Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman başlayacak?

11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler sonra başlayacak. Dinin gerekliliği olan oruç ve ibadetlerin yerine getirileceği Ramazan ayına günler kala 2021 yılında ilk orucun ne zaman tutulacağı da araştırılan konular arasında. Peki, Ramazan'a kaç gün kaldı? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, detaylar...

2021 RAMAZAN AYINA KAÇ GÜN KALDI?

2021 yılında ilk sahur 12 Nisan'ı 13 Nisan'ı bağlayan gecede yapılacak İlk oruç 13 Nisan 2021 günü tutulacak. Bugün itibari ile Ramazan ayının başlamasına 8 gün kaldı.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvimde, 2021 yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak, 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan’a denk geliyor. Müslüman alem, ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

13 Mayıs günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 15 Mayıs günü ise son günü olacak.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak ve dini vecibelerini yerine getirmeye başlayacak.