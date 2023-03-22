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Ramazan öncesinde sahte bal operasyonu! 26 ton ele geçirildi

22.03.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de Ramazan öncesinde yapılan denetimlerde, 26 ton sahte bal piyasa sürülmeden yakalandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Böyle bir dönemde insanların boğazından aşağı geçecek malzemeler üretenlerle de devletimiz her zaman mücadele ediyor” dedi. Tenekeler içerisinde bulunan ballar, imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Ramazan öncesinde sahte bal operasyonu! 26 ton ele geçirildi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde bulunan bir depoya polis gözetiminde baskın düzenledi. Yapılan denetimde çok sayıda tenekede bal ele geçirildi.

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Farklı tenekelerden alınan numuneleri laboratuvar ortamında test eden ekipler, balın sahte olduğunu belirledi. 26 ton bala el kondu.

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"İNSAN TÜKETİMİNE UYGUN DEĞİL"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, olayla ilgili savcılık tarafından gerekli soruşturmanın yürütüleceğini açıkladı.

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İnsan tüketimine uygun olmadığını tespit ettikleri balın imha edileceğini belirten Şahin, "Ramazanda da arkadaşlarımızla Kayseri'de gereken denetimleri en üst seviyede tutacağız. Vatandaşlarımız huzur içerisinde ramazanda oruçlarını tutarken diğer taraftan da bizler sofralara gelecek ürünlerle ilgili en ufak bir problem yaşamamaları için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz." ifadesini kullandı. (AA-İHA)
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